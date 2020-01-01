البايرن يتظلم من قرار إلغاء جائزة الكرة الذهبية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
وكالات

عبر كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، عن أسفه لإلغاء جائزة الكرة الذهبية لهذا العام بقرار من مجلة "فرانس فوتبول".

ورأت المجلة أن الظروف التي صاحبت الموسم الحالي بعد جائحة كورونا، حالت دون وضع كافة اللاعبين في وضع متكافئ، خاصة بعد إلغاء بعض المسابقات مثل الدوري الفرنسي.

وتحدث رومينيجه في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، عن إلغاء الكرة الذهبية، قائلًا "باستثناء الدوري الفرنسي، فإن الجميع استأنف مسابقاته هذا الموسم، لذا كان من المفترض إقامة الحفل وتسليم الجائزة لأفضل لاعب هذا العام".

ويرى رومينيجه، أن قرار الإلغاء أثر سلبيًا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن، الذي كان مرشحًا هذا العام لنيلها بعد موسمه المميز وتسجيله 34 هدفا في البوندسليجا.

وأضاف "أعتقد أن ليفاندوفسكي قدم موسمًا رائعًا، وربما الأفضل له على الإطلاق، لكن لسوء الحظ، قررت فرانس فوتبول ألا تقدم الجائزة هذا العام. لسنا سعداء بهذا القرار، نراه غير عادل".

وتعهد رومينيجه بمحاولة إقناع جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، بالتحدث مع مسؤولي "فرانس فوتبول" للتراجع عن القرار، أو حتى تنظيم الفيفا لها هذا العام.

وانتقد رومينيجه، طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي، مع قضية نادي مانشستر سيتي، كما دعا لتعديل قواعد اللعب المالي النظيف.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قررت إلغاء قرار حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية، بسبب عدم ثبوت الانتهاكات المزعومة وسقوط بعض الاتهامات بالتقادم.

وقال رومينيجه "الأمر يبدو وكأن اليويفا لم يقم بعمله بشكل جيد، سعيد من أجل بيب جوارديولا، سيكون بإمكانه الآن المشاركة في البطولة التي يشارك بها نخبة الأندية الأوروبية".

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