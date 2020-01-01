المشرف العام بالمقاولون: لا أجد مبرر لتصريحات فاروق جعفر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
رقية صلاح

كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن رأيه في تصريحات فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر الذي صرح بها عبر قناة الزمالك منذ يومين أن الحكام كانت تجامل جميع الأندية المصرية ويجلسون مع قائد الفريق لتسألهم كيف يريدون خسارة المنافس بركلة جزاء أو طرد لاعب، مضيفا :"لولا المجاملات التحكيمية لما تأهلنا لتصفيات كأس 90.

وقال محمد عادل عبر تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" :" لا أجد أي مبرر لتصريحات فاروق جعفر، لم يحدث أن رأيت قائد الفريق يجلس مع قائد المباراة". 

وأضاف :"هذا الأمر لم يحدث ويجب أن يتحدث عن نفسه فقط وليس عن المقاولون أو الإسماعيلي أو أي نادي أخر".

وأنهي عادل تصريحاته قائلًا :"أنه سيتم تطبيق غرامة 50 ألف جنيه علي اللاعب المهمل الذي سيتعرض للاصابة بفيروس كورونا المنتشر".

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