موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال اوروبا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
يستعد فريق أتليتكو مدريد الأسباني لمباراة نارية أمام فريق لايبزيج الألماني، يوم 13 أغسطس المقبل، في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع ونصف نهائي دوري الأبطال، في مدينة لشبونة البرتغالية، على ملعبي "النور"، و سبورتينج، بمباراة واحدة بدلاً من نظام الذهاب والإياب.

وستنطلق مباريات دور ثمن النهائي يومي السابع والثامن من شهر أغسطس، فيما ستلعب مباريات دور ربع النهائي بدءً من يوم 12 وحتى يوم 15 من ذات الشهر، ثم ستقام مواجهات نصف النهائي يومي 18 و19، على أن يقام نهائي البطولة يوم 23 من ذات الشهر.

ويسعى الروخي بلانكوس، لمواصلة سلسلة الانتصارات، بعدما أقصى ليفربول الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، من ثمن النهائي، بنتيجة أربعة أهداف لهدفين من مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال اوروبا:-
وتقام المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال اوروبا:-
وتُذاع المباراة حصريا عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أوروبا.

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