مدير حميات أسوان: يحذر من نفخ الأضحية بالفم بعد ذبحها لهذا السبب

Advertisements

حذر الدكتور نادر حسين محروس، مدير مستشفى الحميات فى أسوان، من نفخ الأضحية بالفم بعد ذبحها، كونها تشكل خطرًا شديدًا على صحة المواطنين فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن هناك أشخاص يصابون بكورونا ولا تظهر عليهم الأعراض وفى حال تصادف شخص من هؤلاء بالنفخ فى الأضحية سوف يترتب عليه كارثة،كون كل من سيتعامل مع هذه الأضحية سوف يصاب.



وأضاف " محروس"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن النفخ بهذه الطريقة أمر تقليدى لدينا فى مصر، ومع أقتراب عيد الأضحى، وكثرة الأضاحى يجب علينا الحذر من ذلك حفاظًا على الصحة العامة.



هذا وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال تصريحات إعلامية سابقة،إن مصر لم يحدث بها أي مشكلة في أجهزة التنفس الصناعي خلال تفشي فيروس كورونا، والأسرة متوفرة، والكثير من أماكن علاج كورونا تحولت إلى الحالة العادية خلال الفترة الاخيرة.



وشدد "تاج الدين"، أنه لا يوجد أي دواء حتى الآن لفيروس كورونا، أما لقاح جامعة أكسفورد فقد حقق نجاحًا كبيرًا، ومن المتوقع أن ينتج في شهر سبتمبر أو أكتوبر.





ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى وجود لقاح لفيروس كورونا خلال شهر نوفمبر، مشيرًا إلى أن مصر في اتصالات مستمرة مع كافة دول العالم لإتاحة أي لقاح لهذا الفيروس، والحصول على نصيب لمصر من هذه اللقاحات.



ولفت إلى أن الجسم في حاجة لكميات محددة من المعادين والاملاح والفيتامينات، والاستخدام بدون ضوابط أو حاجة طبية فهذا قد يؤدي إلى مشاكل طبية.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.







وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.







وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



