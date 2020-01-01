عضو الزمالك: لستُ مقتنعًا باستكمال الدوري

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
رقية صلاح

أكد أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بكرة القدم، أنه ليس مقتنعًا باستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال مرتضي منصور في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" :"حتي الأن لا أعلم كيف سيستأنف الدوري المصري ولست على قناعة بذلك".

وأضاف عضو مجلس الزمالك:" أعتقد أن الجميع يعلم أنه من الصعب استكماله الدوري حتي النهاية، ولكن ننتظر وسنري ما سيحدث في الأيام القادمة".

يذكر أن أحمد مرتضى قد صرح  بالأمس في تصريحاته عبر قناة الزمالك أنه لا يوجد مشاكل مع النادي الأهلي في قضية نادي القرن، ونثق أن الفيفا سيعطي الزمالك حقه في القضية.

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