أسعار النفط ترتفع بنهاية التعاملات بعد جلسة متقلبة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:46 م
بوابة الفجر
استطاعت أسعار النفط التحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بدعم من تراجع الدولار لأدنى مستوى في عامين واقتراب خطة التحفيز الإضافية من قبل الكونجرس الأمريكي.

وتعرض الخام للضغط خلال التعاملات مع تصعيد التوترات بين أكبر اقتصادين حول العالم في أعقاب إغلاق القنصلية الأمريكية في تشنغدو والقنصلية الصينية في هيوستن.

وفي الوقت نفسه، يثير زيادة حالات الإصابة بوباء كورونا، والذي يتجاوز حالياً 16 مليون شخص، المخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي وبالتبعية الطلب على الوقود.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر سبتمبر  بنحو 0.8 بالمائة إلى 41.60 دولار للبرميل بعد أن كان متراجعاً عند 40.48 دولار خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر  بنحو 0.4 بالمائة إلى 43.52 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 42.39 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

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