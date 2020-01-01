اعرف نتيجتك | نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس اونلاين قريبًا “الإعلان عن اسماء الأوائل”

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:02 م
نتيجة الثانوية العامة 2020
نتيجة الثانوية العامة 2020
اعرف نتيجتك | نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس اونلاين قريبًا “الإعلان عن اسماء الأوائل”

حالة جديدة من التوتر بخصوص نتيجة الثانوية العامة، ازداد معدل النقرات على محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية للتعرف على موعد نتيجة الثانوية العامة 2020، وذلك بعدما تم نشره على مواقع إلكترونية وصفحات مجهولة المصدر بخصوص الحصول على النتائج بالاسم ورقم الجلوس.


خلال أيام نتيجة الثانوية العامة

ولكن هذه الأمور ليس لها أي أساس من الصحة، فما هو إلا مضيعة للوقت واستغلالًا لرغبة وتهافت الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على نتيجة العام الاستثناء لطلاب الثانوية، ففي ظل حالة الرعب والفزع الذي أحدثها وباء كورونا المستجد لدى الجميع ووسط الكثير من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للتقليل من خطر انتشار وباء كورونا المستجد أكثر وأكثر، تمكن طلاب الثانوية العامة من خوض تجربة الامتحانات هذا العام.

حيث تم الانتهاء من آخر مادة في يوم الأحد الموافق 19 من الشهر الجاري معلنًا انتهاء العام الاستثناء لهؤلاء الطلاب وسط حالات الخوف واللقلق والتوتر، ولكن لم تنتهي المهمة بعدن فظهرت حالة من التوتر والقلق والترقب الشديد لمعرفة النتائج الخاصة بخوض هذه التجربة المليئة بالمحاذير والمخاوف، ويزداد الأمر تعقيدً بعدما قامت الكثير من المواقع بحدوث حالة من التشويش لدى الطلاب بخصوص النتائج.


قريبًا نتيجة الثانوي العام

ولكن قد انزاح الستار وأُزيل اللبس بعدم صرح الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم خلال الساعات الماضية أنه ما يتم نشره على المواقع مجهولة المصدر لم يكن له أي أساس من الصحة، وأنه مازالت عمليات التصحيح للمواد تتم داخل غرف الكنترول، وأن الأمر يسير وفقًا لخُطة مدروسة، وبمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح سوف يتم الإعلان على الفور عن النتائج للطلاب.

ومن جانبه أكد أن الانتهاء من تصحيح المواد أوشك على الانتهاء وأن الإعلان عن النتائج سيتم خلال إجازة العيد الأضحى المبارك، ف على لكل من يرغب في التعرف على النتائج الخاصة به عليه الدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم ومن ثم تسجيل بيناته للحصول على النتائج، وجديرًا بالذكر صرح مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم أن المؤشرات العامة توحي بنتائج طيبة لهؤلاء الطلاب، وأن نسبة النجاح أعلى بكثير من معدل النجاح للعام الماضي، فلا داعي للخوف والقلق والترقب.

ومن جانبه أكد رئيس امتحانات الثانوية العامة أنه سيتم الانتهاء من أعمال التصحيح داخل غرف الكنترول في يوم 27 من الشهر الجاري، حيث يتم اعتماد النتائج من قبل الوزير، ومن ثم الإفصاح عنها.

اعرف نتيجتك | نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس اونلاين قريبًا “الإعلان عن اسماء الأوائل”

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