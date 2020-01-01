البورصة الأمريكية تنهي التباين وترتفع بالختام





انهت البورصة الأمريكية حالة التباين التى استهلت بها جلسة اليوم لتنهى التعاملات على ارتفاع بقيادة قطاع التكنولوجيا الذى صعد بدعم من سهم آبل الذي ارتفع بأكثر من 2 بالمائة.





وجاء أداء "وول ستريت" في الوقت الذي يستعد فيه الجمهوريون طرح خطة تحفيز جديدة بقيمة تريليون دولار في وقت لاحق من اليوم، وسط تقارير بأنهم يسعون لخفض إعانات البطالة الإضافية إلى 200 دولار أسبوعيا.





ويترقب المستثمرون إعلان نتائج أعمال العديد من الشركات الأمريكية هذا الأسبوع على رأسها آبل وألفابت.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز التوقعات خلال الشهر الماضي.





وعند الختام، ارتفع "داو جونز" الصناعي" بنحو 0.4 بالمائة إلى 26584 نقطة.





فيما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.7 بالمائة عند مستوى 3239 نقطة، في حين ارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 1.7 بالمائة إلى 10536 نقطة.





وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.8 بالمائة إلى 93.70.