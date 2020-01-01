محافظ البحر الأحمر: مليار و648 ألف جنيه تكلفة تطوير العشوائيات بالمحافظة (فيديو)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر إن المحافظة فضلت الإسراع بنقل قاطني منطقة جبل العفش إلى بديل العشوائيات على أن يتم بعد عيد الأضحى استكمال المشروع وافتتاح ملعب ومناطق خضراء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن الأولوية للمناطق شديدة الخطورة على أن يتم إزالة المنطقة داهمة الخطورة فور نقل السكان.

وتابع أن المناطق التي سيتم إزالتها ونقل السكان منها غير آدمية مشيرا إلى أن الفكرة تكمن في توفير بديل آدمي وهو ما يؤدي لتغيير السلوكيات باختلاف البيئة مشيرا إلى وجود وحدات جاهزة بتكلفة وصلت مليار و648 الف جنيه.

   

وأشار إلى وجود 513 منزل في راس غارب وسفاجا 174 وحلايب 500 جاهزين للتسليم بعد الانتهاء من تسليم وحدات الغردقة وتسليم الوحدة يشتمل الاحتياجات الأساسية.

وأكد المحافظ وجود إقبال على السياحة في البحر الأحمر سواء داخلية أو خارجية في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية.


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رئيس اتحاد عمال البحر الأحمر يتنازل عن خوض انتخابات الشيوخ الإثنين

شهدت محافظة البحر الأحمر تنازل محي العبادي المرشح المستقل لمجلس الشيوخ وذلك بسبب لم شمل القبيلة كما أعلن عن صفحات التواصل الاجتماعي.

وأعلن اليوم الاثنين محي العبادي المرشح المستقل والذي يشغل منصب رئيس اتحاد عمال البحر الأحمر عن تنازله عن خوض انتخابات مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر وذلك من أجل ضم شمل قبيلة العبابدة على قلب رجل واحد.

جدير بالذكر تقدم مرشحان من قبيلة العبابدة بالبحر الأحمر احدهما محي العبادي وَالاخر شاذلي القرباوي مرشح عن حزب الوفد وتعتبر قبيلة العبابدة من أقدم قبائل البحر الأحمر على الإطلاق.

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