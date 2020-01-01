ارتفاع طفيف بالمشتقات النفطية بالأسبوع الأخير في يوليو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر


 ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عدا زيت الوقود عالميا خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو الحالي مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الثالث، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الاثنين.

ووفقا للبيانات بلغ سعر البنزين أوكتان" 90 " 7ر381 دولار للطن، مقابل 6ر380 دولار في الأسبوع الثالث وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر0 بالمئة، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان "95" من 2ر396 دولار للطن، الى 8ر397 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 4ر0 بالمئة .

وارتفع سعر الديزل من 1ر368 دولار للطن الى 8ر375 دولا للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 1ر2 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز في الاسبوع الرابع الى 9ر350 دولار للطن مقابل 343 دولارا في الاسبوع الثالث وبنسبة ارتفاع 3ر2 بالمئة.

فيما حقق سعر زيت الوقود انخفاضا طفيفا بنسبة 1ر0 بالمئة من 7ر248 دولار للطن الى 3ر248 دولار بالأسبوع الرابع من الشهر.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر يوليو عند 345 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر يونيو الماضي والذي بلغ 335 دولارا.

وكان سعر خام برنت قد انخفض في الأسبوع الرابع الى 7ر43 دولار للبرميل مقارنة مع سعره في الأسبوع الثالث والذي بلغ 9ر43 دولار.

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