عمرو أديب عن أسعار الذهب: "كل مواطن يشتري ويبيع على مسئوليته" (فيديو)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، مشيرا إلى أنه يرى أن بوصول العالم إلى لقاح لفيروس كورونا فأن أسعار الذهب ستنخفض.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن نسبة الزيادة في أسعار جرام الذهب تصل إلى 15%، متسائلا: "هل مازال الذهب فرصة للاستثمار أم يفضل البيع"، معقبا: "معرفش هيحصل إيه".

وأضاف، "كل مواطن يبيع ويشتري الذهب على مسئوليته.. أسعار الذهب حديث العالم"، لافتا إلى أن المصريين يعشقون الاستثمار في الذهب.

ارتفعت أسعار الذهب محليا بنحو جنيهين فى منتصف تعاملات اليوم، ليصل إجمالى الارتفاع اليوم إلى 21 جنيها، ويسجل الجرام عيار 21 نحو 867 جنيها مقابل 865 جنيها بداية التعاملات، نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا في أعلى سعر له على الإطلاق، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة.

ووفق واصف، زاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 743 جنيها مقارنة بـ741 جنيها، كما ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 990 جنيها مقارنة بـ988 جنيها، وصعد الجنيه الذهب بنحو 16 جنيها ليصل إلى 6936 جنيها مقابل 6920 جنيها.

وعالميا، ارتفع الذهب لمستويات قياسية اليوم الإثنين مع احتدام الخلاف بين الولايات المتحدة والصين في حين دفع ضعف الدولار المستثمرين للجوء للمعدن الأصفر الملاذ الآمن تحوطا في مواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي الذي يعاني بسبب جائحة كوفيد-19، وفقا لـ«رويترز».

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 1.6% إلى 1931.50 دولار للأوقية، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1943.93 دولار. وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6% إلى 1927.50 دولار.

وانضمت الفضة للاتجاه الصعودي وقفزت أكثر من 6% إلى 24.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2013.

وارتفع البلاتين 2.1% إلى 933.07 دولار وكسب البلاديوم 1.4% إلى 2250.47 دولار.

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