الفنان نعيم عيسى يتعرض للإحراج.. والسبب "رجاء الجداوي"







وذكر نعيم اسم الفنانة الراحلة عندما كان يستعيد دوره في مسرحية "الواد سيد الشغال"، قائلًا: "ربنا يشفيها ويديها الصحة يارب".







وكانت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، قد رحلت يوم الخامس من يوليو الماضي وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وإنتقالها للحجر الصحي، وجسدت "الجداوي" أدوارا فى أكثر من 300 مسرحية وفيلم ومسلسلات تلفزيونية، وكان أداءها المتميز عبارة عن مزيج من التلقائية الطبيعية والمهارة الكوميدية، التى جعلتها النجمة المفضلة للأجيال المتعاقبة.







ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى متأثر بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، عن عالمنا الأسبوع الماضى، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر ناهز 86 عامًا،

وحضر تشييع جنازة الفنانه رجاء الجداوي، مجموعه محدوده من نجوم الفن وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى وإلهام شاهين، وميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، وفيفى عبده، وبوسى شلبى، ومفيدة شيحة وشيماء سيف وزوجها محمد كارتر ومحمد الشقنقيرى ومنير مكرم.







وصرحت نيويورك تايمز بأن رغم أن الفنانه رجاء الجداوي لم تأخذ دور البطولة المطلقة في تاريخها، لكنها نجحت فى الحفاظ على أناقتها حتى تظل أيقونة الجمال والرقى.







وأشارت الصحيفة الأمريكية، أنه رجاء الجداوى واحدة من أكثر الممثلين المحبوبين فى مصر والأكثر شعبية حيث أحبها الكبار والصغار، وأن مسيرتها الفنية امتدت نحو ستة عقود، حيث كانت بدايتها منذ العصر الذهبى للسينما المصرية فى الخمسينيات حتى قبل بضعة أشهر في آخر عمل لها وهو مسلسل لعبه النسيان.

تعرض الفنان نعيم عيسى، للإحراج عندما تمنى الشفاء للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أثناء حديثه ببرنامج "مساء دي سي"، المذاع على فضائية "دي ام سي".