توني ماهر لـ"الفجر الفني": محمد سلامة أول من أعطاني الفرصة.. وسعيد بالعمل معه في "للقتل اضغط 1"

Advertisements

تعاقد الفنان الشاب توني ماهر، على مسلسل "للقتل اضغظ رقم ١"، الذي يشارك في بطولته أحمد خالد صالح، هدى المفتي، طارق عبد العزيز، وهو من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمود حمدان.



وتحدث توني ماهر في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، كشف خلاله أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "للقتل اضغظ رقم ١"، هو ثقته الكبيرة في المخرج محمد سلامة، وذلك لإيمانه الكبير بموهبته، حيث قال: "أنا بثق في محمد سلامة من ساعة رحيم؛ لإنه هو المخرج اللي آمن بيا في موضوع إن أعمل دور كبير أو إخو البطل أو دور من الأبطال، وأنا كنت ساعتها خارج من snl وماليش علامات كتيرة غير يمكن دور صغير في مسلسل الحساب يجمع "مع يسرا، فلما اشتغلت معاه ارتحت جدًا لإنه مأمن بيا، وبشوفه من المخرجين المختلفين في موضوع الأكشن والصورة"، لافتًا إلى أنه يفضل الأعمال التي يقوم بها، وأنه عندما علم أن المسلسل من إخراجه شعر بسعادة كبيرة.





وقال توني ماهر، أن ما جذبه أيضًا هو أن المسلسل مأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، كما أنه يُفضل الأعمال التي تؤخذ من روايات، مُوضحًا :" بحس إن الأعمال المأخوذة من روايات دايمًا بتكون محكومة ولها مراجع تم الاطلاع عليها من قبل القراء، وهذا يجعل القارئ متشوقًا لمتابعة المسلسل".





وأشار توني ماهر، إلى سعادته الكبيرة بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المشاركين فيه، مُوضحًا أنه يقدم دور جديد عليه، فهو يُجسد طوال الأحداث دور شرير، وأنه من المتوقع أن يقوم بتصوير مشاهده عقب عيد الأضحى.





وأضاف توني، أنه ينتظر حاليًا عرض فيلمه الجديد" شاومينج" فهو أول فيلم له، وكان من المقرر عرضه في شهر يناير الماضي لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ولم يتم تحديد موعد طرحه حتى الآن .





والجدير بالذكر أن فيلم "شاومينج"، من ﺇﺧﺮاﺝ شادي أبو شادي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أشرف حسني، بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد سلطان، حامد الشراب، طاهر أبو ليلة.