القوى العاملة: قانون العمل الجديد وضع ضوابط لحماية العمالة غير المنتظمة (فيديو)

قال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، إن العمالة غير المنتظمة شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل الرئيس السيسي والدولة في الآونة الأخيرة، سواء كانت العمالة التي تعمل في إطار الشق الرسمي، أو العمالة خارج الشق الرسمي التي لا تخضع لرقابة وزارة القوى العاملة.





وأضاف "عبد العاطي"، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، والمذاع على قناة "المحور"، أن قانون العمل الجديد وحد كافة الاشتراطات والضوابط المطبقة على كافة المحال العامة لاستخراج التراخيص اللازمة، وبذلك يقضي القانون الجديد على ظاهرة محال بير السلم، وذلك للحفاظ علي العمالة المنظمة التي تراها الدولة وتخضع لأحكامها، والعمالة غير المنتظمة التي تسعي الدولة لوضع قاعدة بيانات لتلك العمالة ومراقبتها.





وأضاف المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، أن قانون العمل الجديد اقتصر على وضع السياسة العامة والقواعد الأساسية للعمالة الخارجة عن بنود قانون العمل، وإنشاء صندوق خاص لهم للطوارئ، مثل العاملين في السفن البحرية، والعمالة الموسمية، والعاملين في المزارع.











