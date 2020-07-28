القوى العاملة: قانون العمل الجديد وضع ضوابط لحماية العمالة غير المنتظمة (فيديو)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:38 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، إن العمالة غير المنتظمة شهدت اهتمامًا كبيرًا من قبل الرئيس السيسي والدولة في الآونة الأخيرة، سواء كانت العمالة التي تعمل في إطار الشق الرسمي، أو العمالة خارج الشق الرسمي التي لا تخضع لرقابة وزارة القوى العاملة.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، والمذاع على قناة "المحور"، أن قانون العمل الجديد وحد كافة الاشتراطات والضوابط المطبقة على كافة المحال العامة لاستخراج التراخيص اللازمة، وبذلك يقضي القانون الجديد على ظاهرة محال بير السلم، وذلك للحفاظ علي العمالة المنظمة التي تراها الدولة وتخضع لأحكامها، والعمالة غير المنتظمة التي تسعي الدولة لوضع قاعدة بيانات لتلك العمالة ومراقبتها. 

وأضاف المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، أن قانون العمل الجديد اقتصر على وضع السياسة العامة والقواعد الأساسية للعمالة الخارجة عن بنود قانون العمل، وإنشاء صندوق خاص لهم للطوارئ، مثل العاملين في السفن البحرية، والعمالة الموسمية، والعاملين في المزارع.



(وزارة القوى العاملة) رابط فحص أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة

نشرت وزارة القوى العاملة في مصر المسؤولة عن المنح والمساعدات التي تطلقها الحكومة، أسماء المستفيدين من صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة، والتي تأتي في الوقت الصعب الذي يعيشه المواطنين والعمال الغير منتظمين في مصر، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح مبلغ (500) جنيه لكل اسم من أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة، ويبحث المواطنون المصريون عن كشوفات أسماء المستحقين لهذه المنحة التي سيتم صرفها بعد الانتهاء من صرف مرتبات شهر يوليو، وأكد الدكتور محمد سعفان أن عملية التسليم ستكون وفق البروتوكولات الجديدة المتعارف عليها، والتي تم تحديدها بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وتم صرف دفعتين سابقتين من منحة العمالة الغير منتظمة، فقد حددت وزارة القوى العاملة بمصر موعد صرف الدفعة الثالثة من هذه المنحة بعد الانتهاء من تسليم معاشات شهر يوليو الجاري، ويستفيد من هذه المنحة ما يقارب مليون و600 الف عامل من العمال الغير منتظمين، الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت ومحدد، وضمن غطاء فيروس كورونا فإن عملية تسليم المنحة ستكون ضمن ضوابط اجراءات التباعد والأمان والسلام عن طريق تسليمها عبر الصرافات الآلية، والبطاقات التي تسلمها المستفيدون خلال صرف الدفعة الأولى والثانية من المنحة.

وأكّد سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أنه سيتم البدء فعليًا بصرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة، من يوم الثلاثاء 28/7/2020، وحتى يوم 27/8/2020، مؤكدًا أن عملية استلام المساعدات ستكون من خلال مكاتب البريد.

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