أكاديمية "مهد" لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في السعودية

أزاحت السعودية الستار عن أكاديمية "مهد" التي تعتبر أكبر مشروع لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية داخل البلاد وحول العالم، وذلك في كافة الألعاب الفردية والجماعية على مستوى الذكور والإناث من سن ست سنوات إلى 12 عاما.





وتقدم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتهنئة إلى المملكة العربية السعودية على افتتاح المشروع الرياضي الجديد، والذي يضيف إلى أسرة كرة القدم الكثير حول العالم خاصة بما يتعلق بتمكين الأطفال من ممارسة الرياضة لا سيما في الدول النامية.





من جانبه أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي بالمبادرة التي أطلقتها الرياض والتي تستهدف تعزيز ممارسة كرة القدم.





كما أعرب المدربان الإيطاليان فابيو كابيلو وروبرتو مانشيني، بجانب إدوين فان در سار الرئيس التنفيذي لناي أياكس أمستردام الهولندي عن تحمسهم لتلك المبادرة.





ومن المتوقع أن تصبح أكاديمية "مهد" من بين أضخم الأكاديميات الرياضية حول العالم، والتي تهدف إلى صناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين السعوديين على مدار السنوات المقبلة، في كبرى المحافل القارية والعالمية، في أعقاب سلسلة من الإخفاقات الرياضية كان آخرها خسارة المنتخب السعودي في افتتاح كأس العالم 2018، فضلا أن السعودية طوال تاريخها لم تحقق إلا ثلاث ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية.





وفي ظل رؤية المملكة 2030، استضافت السعودية خلال الفترة الماضية العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأسي السوبر الإسباني والإيطالي ورالي داكار وفورمولا إي وبطولة العالم للملاكمة.





وتعتمد "مهد" في آلية البحث عن المواهب على طريقتين مختلفتين، الأولى من خلال المدارس الابتدائية بالاستفادة من إمكانيات أكثر من 10 آلاف معلم تربية بدنية مع مسح موهبة مليون و700 الف طفل بحلول عام 2025.





وتم تصميم أكاديمية "مهد" بطراز هندسي حديث داخل الرياض وجدة والدمام، بينما اختيرت المواقع بناء على الكثافة السكانية والبعد الجغرافي. وتحتوي الأكاديمية على ستة أقسام رئيسية، أولها قسم اكتشاف المواهب وتقييمها بمختلف الرياضات، والثاني قسم التدريب، والثالث قسم تطوير الأداء الرياضي، والرابع التميز، والخامس التقنية الرقمية الحديثة أما القسم السادس فيتعلق بالمنافسات واختبار القدرات.





من جانبه قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي: "هذا المشروع الحلم بمثابة الخطوة الأهم نحو صناعة أبطال ينتزعون الذهب ويبهرون العالم ويجعلون وطنهم يفخر بهم وبإنجازاتهم".



