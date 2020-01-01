مديرة مدرسة بنجع حمادي: الإعلان عن أسماء الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات ليس فضحية

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قالت أمل عبد الله شعبان، مديرة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل بنجع حمادى، إن كتابة اسماء التلاميذ الذين لم يلتزموا بدفع المصروفات المدرسية على صفحة المدرسة، لا تعد فضحية كما يرى البعض، مشددة على أن ذلك جاء بعد دفع معظم التلاميذ وإعفاء غير القادرين، وابناء الشهداء والفقراء، وتابعت:"يعنى هؤلاء قادرين على الدفع..ورغم المناشدات التليفونية والرسائل عبر المدرسين والتلاميذ وفى النهاية قالوا لنا لما تخلص الكورونا نبقا ندفع".



وأضاف " شعبان"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يصح أن نطلق على ذلك فضيحة خاصة وأننا مجتمع يعرف كل شخص فينا الآخر، وتابعت:"مينفعش نطلق عليها فضحية لأن..هى مش فضائح لأننا كلنا عارفين بعض..مش هنفضح أولادنا.. ممكن يكون التعبير خان المسئول عن الصفحة".



ولفتت مديرة المدرسة، إلى أنه لا يوجد حل آخر أمام المسئول عن جمع المصروفات خاصة مع اقتراب تسديد هذه المصروفات للإدارة التعليمية، وتابعت:"الناس قادرة تدفع بس الموضوع كسل..ونحن داخلين على عام دراسى جديد يبقا الناس هتدفع أمتى".



وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي نهائيا للقلق من نتيجة الثانوية العامة 2020، مؤكدا أنها سوف تعلن رسميا بعد عيد الأضحى المبارك.



وقال وزير التربية والتعليم: كل الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، و"أي حاجة في مصلحة الطالب تأكدوا إننا هانعملها بما يضمن تكافؤ الفرص".



وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة اكبر بكثير من السنوات الماضية، مؤكدا أن نتيجة الثانوية العامة "إن شاء الله سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم".



وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لم يكن يصح دخول الجامعة دون امتحانات، لافتا إلى أن مواعيد الامتحانات مستمرة لآخر سبتمبر لظروف كورونا، وتأجيل بعض الطلاب امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن تحديد موعد بدء الدراسة كان محسوبا بدقة.



وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي "أون لاين"، أن مصر كدولة بكامل مؤسساتها استطاعت تنفيذ امتحانات غير تقليدية لحوالي 22 مليون طالب، وهذا يحسب لها، وهذه آخر مرة للامتحانات التقليدية في الثانوية العامة، ونحاول تغيير ثقافة التعلم، بحيث يكون هدفه الفهم وليس الدرجات.



وقال "لا نريد نظام تعليمي قائم على الدرجات، والامتحان سيكون بأسئلة لن يراها أحد قبل ذلك مثل الموجود حاليا في ثقافة الحفظ والتلقين، الدروس الخصوصية لن تكون كما كانت، ومن يختار السناتر مسئول عن قراراه وعن إهدار أمواله، نحن نحارب الدروس كمنظومة وليس أشخاص بعينهم مثل المعلمين لأنها ضد ثقافة التعلم الجديدة".



وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مر بظروف ااستثنائية بسبب ظروف جائحة كورونا، وأنه بسبب كورونا تم ابتكار أنظمة جديدة للتقييم، وهذا يدل أن الامتحان ليس الوسيلة الوجيدة لتقييم الطلاب.



وأشار أنه كان هناك محاولات مستميته من البعض لإفشال امتحانات الثانوية العامة هذا العام، موضحًا أن أي تأجيل أخر على امتحانات الثانوية العامة كان سيسبب خللا بالعام الدراسي الجديد وموعد بدءه.



وأوضح شوقي أن هذا العام هو اآخر ثانوية عامة بالنظام التقليد، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا أن التعليم أساسه الفهم وليس الدرجات، مشددأ أن الدروس الخصوصية غير قانونية.











