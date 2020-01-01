الزراعة: ارتفاع عدد الأضاحي هذا العام والعقوبة بانتظار المخالف



وناشد سليمان في لقائه عبر سكايب ببرنامج"مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" المواطنين بعدم الذبح في الطريق، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح المجازر على مدار الـ24 ساعة طوال أيام العيد مجانًا.







وأضاف أن الذبح في المجازر آمن على الأضحية لأنه يوفر الكشف على الأضحية قبل ذبحها والتأكد من سلامتها، وكذلك الطريقة الصحيحة في التخلص من الدم، مؤكدًا أن سلامة الحيوان قبل الذبح يفرق كثيرًا في جودة اللحم بعد الذبح.

ولفت إلى أن طريقة الذبح إذا ما تم بشكل عشوائي يضر بالذبيحة، موضحًا أن مخلفات الذبح التي يتم إلقائها في الطرقات تكون مصدر للتلوث والعدوى لكل البيئة المحيطة خاصة في هذا الوقت وانتشار فيروس كورونا.

قال الدكتور السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إن هناك 5 مجازر على مستوى المحافظة بينهم 3 مجارز حكومية و2 خاص، ومن بينهم مجزر البساتين الذي به ثلث مذبوحات مصر يوميًا.

وأضاف "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن هناك عدد محدد من الأطباء مخصص للعمل بالمجازر، وهناك لجان تجوب القاهرة يوميًا مع مباحث التموين والجهات المختصة لضبط أي عمليات خارج المجازر حتى قبل جائحة كورونا.

وتابع مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن الفترة الحالية تشهد ضغط على اللحوم، ويكون عُرضة لعرض كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، مشددًا على أن المجازر مفتوحة على مدار أيام العيد بالمجان للمواطنين مع الكشف على الذبيحة بالمجان؛ للتصدي للذبح بالشوارع خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا،.

وأوضح "عبيد"، أن الذبح خارج المجازر مجرم قانونًا، وهي جنح عقوبتها السجن عام وغرامة 10آلاف جنيه.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم التعاقد على شراء مجموعة من الأبقار تذبح بمجازر وزارة التموين، ويتم نقلها جميع محافظات الجمهورية، للتوزيع على القرى الأكثر فقرًا.

جاء ذلك في إطار توقيع وزيرَي الأوقاف والتموين، بروتوكول تعاون لتوزيع 700 طن لحوم أضاحي على الأُسر الفقيرة، في عيد الأضحى المبارك.

وأطلقت وزارة الأوقاف، منذ أربع سنوات، مشروع صكوك الأضاحي؛ لدعم المحتاجين ولمواجهة مستغلي العمل الخيري في الاستقطاب السياسي، واستفاد من المشروع أكثر من مليوني أسرة.

ويعد الصك عقد شراء للأضحية، ونوعًا من أنواع الوكالة، الجائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية.

ومن أبرز المعلومات حول صكوك الأضحية:

1- شراء الصكوك يكون بشكل رسمي كليًّا؛ حيث يكون من خلال مديريات الأوقاف، أو الحسابات البنكية في البنك المركزي والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبريد المصري، وماكينات فوري، والبنك الزراعي المصري، وتحصل على إيصال رسمي بما دفعت، وهو ما يضمن عدم التلاعب أو السطو على أموال المساهمين بالمشروع.

2 - المشروع يتبع الدولة ويتخذ من العمل المؤسسي والتشاركي بين مؤسسات الدولة سبيلا له، وتدعمه جميع المؤسسات الرسمية للدولة، وتشارك فيه المؤسسات ذات الاختصاص بشكل مباشر مثل وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، البنك المركزي، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي، والصكوك متوفرة بوزارة الأوقاف ومديريات وإدارات الأوقاف والجهات التابعة لوزارة الأوقاف.

3 - يهدف المشروع للوصول لأكبر عدد من المحتاجين الحقيقيين على مستوى الجمهورية وتوصيل اللحوم إليهم، ويكون التوزيع وفقا لجداول الأسر الأَولى بالرعاية بوزارة التضامن، حيث يتم تدوين كل كيلو لحم ينتجه المشروع وتوزيعه وفقا لجداول وزارة التضامن، وهو ما يبعد أية شبهة محاباة أو توزيع غير منضبط للحوم.

4- قيمة صك الأضحية تذهب بالكامل من صاحبها إلى مستحقيها دون أي مصروفات إدارية أو إعلانية، وحتي مكافآت التوزيع التي تنفقها الأوقاف تكون من صندوق البر التابع للوزارة، ولا يتم إنفاق أي أموال من المشروع على المصاريف الدعائية أو الإدارية، وهو ما يميز المشروع بشكل كبير.

5- سعر صك الأضحية الواحد يقدر بـ1800 جنيه، وهو أرخص سعر يتم تقديمه عادة من بين جميع الجمعيات الخيرية التي تعمل في ذات المجال.

6- يتم شراء أجود رءوس الماشية، وذلك عبر مختصين من وزارة التموين المصرية، وذلك لتقديم أفضل لحوم.

قال طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن عدد الأضاحي الذي سيتم ذبحها هذا العام أكثر من أي عام خاصة مع ثبات الأسعار هذا العام بسبب جائحة كورونا.