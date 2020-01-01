وداعًا يا مايسترو.. أرقام وبطولات تُزين رحلة دافيد سيلفا في بلاد الإنجليز (تقرير)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:17 م
دافيد سيلفا
دافيد سيلفا
علاء خليف
وصل قطار النجم الإسباني دافيد سيلفا محطته الأخيرة في الدوري الإنجليزي، بعد إعلانه انتهاء مسيرته مع فريق مانشستر سيتي والتي امتدت طوال 10 سنوات، حقق خلالها العديد من النجاحات والأرقام المذهلة، وحصد الكثير من الألقاب والبطولات.

وخاض "سيلفا" مباراته الأخيرة مع مانشستر سيتي ضد نوريتش سيتي أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الختامية لبطولة الدوري الإنجليزي، وفاز فريقه بخماسية نظيفة، لينهي المسابقة بالمركز الثاني برصيد 81 نقطة، خلف ليفربول "البطل" بـ 99 نقطة.

ولم يحدد دافيد سيلفا وجهته المقبلة بعد الرحيل عن مانشستر سيتي حتي الآن، وإن كانت بعض التقارير الصحفية تؤكد اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته في مقدمتهم، فالنسيا الإسباني ويوفنتوس وميلان الإيطاليين، وانتر ميامي الأمريكي.

ماذا قدم دافيد سيلفا خلال مشواره مع مانشستر سيتي؟
انتقل دافيد سيلفا إلي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2010، قادمًا من نادي فالنسيا الإسباني في صفقة تجاوزت قيمتها الـ 30 مليون يورو.

لعب سيلفا 10 سنوات مع فريق مانشستر سيتي، خاض خلالها 434 مباراة في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 33168 دقيقة، سجل 77 هدفًا مع الفريق السماوي، وصنع لزملائه 140 هدفًا، وحصل على 40 بطاقة صفراء، ولم يتعرض للطرد إطلاقًا.

شارك صاحب الـ34 عامًا مع مانشستر سيتي في 309 مباراة بالدوري الإنجليزي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 23982 دقيقة، سجل 60 هدفًا، وصنع 106 هدفًا وحصل على 32 بطاقة صفراء.

بينما خاض 54 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا، بإجمالي دقائق لعب فعلية 4113 دقيقة، سجل 9 أهداف، وصنع 14 هدفًا، وحصل على 4 بطاقات صفراء.

شارك سيلفا في 34 مباراة بكأس الإتحاد الإنجليزي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2502 دقيقة، سجل 5 أهداف، وصنع 13 هدفًا، كما لعب 19 مباراة بكأس الرابطة الإنجليزية بواقع 1322 دقيقة، سجل هدف وصنع 3 أهداف.

وخاض 12 مباراة بالدوري الأوروبي بإجمالي دقائق لعب فعلية 884 دقيقة سجل هدفين وصنع مثلهما، بينما لعب مباراتين في مرحلة التصفيات بالبطولة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وشارك في 4 مباريات بكأس الدرع الخيرية وصنع هدفين.

توج دافيد سيلفا بعدد من البطولات والألقاب خلال مشواره مع مانشستر سيتي (4 دوري إنجليزي – 5 كأس الرابطة الإنجليزية – 2 كأس الإتحاد الإنجليزي – 2 كأس الدرع الخيرية)، ولم ينجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق السماوي.

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