مستنكرا نشر أسمائهم على "فيسبوك".. خالد أبو بكر يتكفل بدفع مصروفات 56 تلميذا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:17 م
الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
كـسـاب أحـمـد
تكفل الإعلامي خالد أبو بكر بدفع المصروفات المدرسية، لعدد ٥٦ تلميذًا بمدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا، بعد تعرضهم للتشهير من قبل إدارة المدرسة بسبب عدم دفع المصاريف، وأكد أبو بكر لأبو الوفا عبد السلام مدير إدارة نجع حمادي التعليمية، تحويل شيك بإجمالي قيمة المصروفات والتي تقدر ب١٦٥ جنيه لكل تلميذ منهم صباح الغد وبشكل فوري.

جاء ذلك بعدما نشرت مديرة المدرسة علي موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك بنشر كشف بأسماء التلاميذ ال٥٦، وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هذه الواقعة تشهير بالطلبة، فهم لم يرتكبوا جريمة، وبالتأكيد فإن هناك أسبابًا وراء تأخرهم عن دفع المصاريف، مضيفًا: "هل يتم معايرتهم؟ ويتم فضحهم؟".

وواصل:" سمعة الطلاب فوق كل اعتبار.. هذا ليس خطأ عاديًا، وشكل الطلاب إيه أمام زملائهم.. هذه الواقعة تؤثر على الطلاب وسمعة أهاليهم. أقدم اعتذارا لكل الطلاب وأولياء الأمور"

يأتي ذلك بعد ساعات من قرار أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز نجع حمادي شمالي قنا، إحالة إدارة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمنيوم، للشئون القانونية للتحقيق، فى واقعة نشر أسماء طلاب لم يدفعوا المصاريف عبر موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك".

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي نهائيا للقلق من نتيجة الثانوية العامة 2020، مؤكدا أنها سوف تعلن رسميا بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير التربية والتعليم: كل الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، و"أي حاجة في مصلحة الطالب تأكدوا إننا هانعملها بما يضمن تكافؤ الفرص".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة اكبر بكثير من السنوات الماضية، مؤكدا أن نتيجة الثانوية العامة "إن شاء الله سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم".

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لم يكن يصح دخول الجامعة دون امتحانات، لافتا إلى أن مواعيد الامتحانات مستمرة لآخر سبتمبر لظروف كورونا، وتأجيل بعض الطلاب امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن تحديد موعد بدء الدراسة كان محسوبا بدقة.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي "أون لاين"، أن مصر كدولة بكامل مؤسساتها استطاعت تنفيذ امتحانات غير تقليدية لحوالي 22 مليون طالب، وهذا يحسب لها، وهذه آخر مرة للامتحانات التقليدية في الثانوية العامة، ونحاول تغيير ثقافة التعلم، بحيث يكون هدفه الفهم وليس الدرجات.

وقال "لا نريد نظام تعليمي قائم على الدرجات، والامتحان سيكون بأسئلة لن يراها أحد قبل ذلك مثل الموجود حاليا في ثقافة الحفظ والتلقين، الدروس الخصوصية لن تكون كما كانت، ومن يختار السناتر مسئول عن قراراه وعن إهدار أمواله، نحن نحارب الدروس كمنظومة وليس أشخاص بعينهم مثل المعلمين لأنها ضد ثقافة التعلم الجديدة".

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مر بظروف ااستثنائية بسبب ظروف جائحة كورونا، وأنه بسبب كورونا تم ابتكار أنظمة جديدة للتقييم، وهذا يدل أن الامتحان ليس الوسيلة الوجيدة لتقييم الطلاب.

وأشار أنه كان هناك محاولات مستميته من البعض لإفشال امتحانات الثانوية العامة هذا العام، موضحًا أن أي تأجيل أخر على امتحانات الثانوية العامة كان سيسبب خللا بالعام الدراسي الجديد وموعد بدءه.

وأوضح شوقي أن هذا العام هو اآخر ثانوية عامة بالنظام التقليد، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا أن التعليم أساسه الفهم وليس الدرجات، مشددأ أن الدروس الخصوصية غير قانونية.

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