مستنكرا نشر أسمائهم على "فيسبوك".. خالد أبو بكر يتكفل بدفع مصروفات 56 تلميذا
الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:17 م
كـسـاب أحـمـد
تكفل الإعلامي خالد أبو بكر بدفع المصروفات المدرسية، لعدد ٥٦ تلميذًا بمدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا، بعد تعرضهم للتشهير من قبل إدارة المدرسة بسبب عدم دفع المصاريف، وأكد أبو بكر لأبو الوفا عبد السلام مدير إدارة نجع حمادي التعليمية، تحويل شيك بإجمالي قيمة المصروفات والتي تقدر ب١٦٥ جنيه لكل تلميذ منهم صباح الغد وبشكل فوري.
جاء ذلك بعدما نشرت مديرة المدرسة علي موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك بنشر كشف بأسماء التلاميذ ال٥٦، وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هذه الواقعة تشهير بالطلبة، فهم لم يرتكبوا جريمة، وبالتأكيد فإن هناك أسبابًا وراء تأخرهم عن دفع المصاريف، مضيفًا: "هل يتم معايرتهم؟ ويتم فضحهم؟".
وواصل:" سمعة الطلاب فوق كل اعتبار.. هذا ليس خطأ عاديًا، وشكل الطلاب إيه أمام زملائهم.. هذه الواقعة تؤثر على الطلاب وسمعة أهاليهم. أقدم اعتذارا لكل الطلاب وأولياء الأمور"
يأتي ذلك بعد ساعات من قرار أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز نجع حمادي شمالي قنا، إحالة إدارة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمنيوم، للشئون القانونية للتحقيق، فى واقعة نشر أسماء طلاب لم يدفعوا المصاريف عبر موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك".
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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي نهائيا للقلق من نتيجة الثانوية العامة 2020، مؤكدا أنها سوف تعلن رسميا بعد عيد الأضحى المبارك.
وقال وزير التربية والتعليم: كل الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، و"أي حاجة في مصلحة الطالب تأكدوا إننا هانعملها بما يضمن تكافؤ الفرص".
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة اكبر بكثير من السنوات الماضية، مؤكدا أن نتيجة الثانوية العامة "إن شاء الله سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم".
وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لم يكن يصح دخول الجامعة دون امتحانات، لافتا إلى أن مواعيد الامتحانات مستمرة لآخر سبتمبر لظروف كورونا، وتأجيل بعض الطلاب امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن تحديد موعد بدء الدراسة كان محسوبا بدقة.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي "أون لاين"، أن مصر كدولة بكامل مؤسساتها استطاعت تنفيذ امتحانات غير تقليدية لحوالي 22 مليون طالب، وهذا يحسب لها، وهذه آخر مرة للامتحانات التقليدية في الثانوية العامة، ونحاول تغيير ثقافة التعلم، بحيث يكون هدفه الفهم وليس الدرجات.
وقال "لا نريد نظام تعليمي قائم على الدرجات، والامتحان سيكون بأسئلة لن يراها أحد قبل ذلك مثل الموجود حاليا في ثقافة الحفظ والتلقين، الدروس الخصوصية لن تكون كما كانت، ومن يختار السناتر مسئول عن قراراه وعن إهدار أمواله، نحن نحارب الدروس كمنظومة وليس أشخاص بعينهم مثل المعلمين لأنها ضد ثقافة التعلم الجديدة".
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مر بظروف ااستثنائية بسبب ظروف جائحة كورونا، وأنه بسبب كورونا تم ابتكار أنظمة جديدة للتقييم، وهذا يدل أن الامتحان ليس الوسيلة الوجيدة لتقييم الطلاب.
وأشار أنه كان هناك محاولات مستميته من البعض لإفشال امتحانات الثانوية العامة هذا العام، موضحًا أن أي تأجيل أخر على امتحانات الثانوية العامة كان سيسبب خللا بالعام الدراسي الجديد وموعد بدءه.
وأوضح شوقي أن هذا العام هو اآخر ثانوية عامة بالنظام التقليد، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا أن التعليم أساسه الفهم وليس الدرجات، مشددأ أن الدروس الخصوصية غير قانونية.
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