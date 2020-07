هند صبري تشارك جمهورها أقوال مأثورة لويل سميث

Advertisements

نشرت الفنانة هند صبري، احذث إطلالة لها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهرت "صبري"، بلوك جديد ومختلف عما تعودنا عليه حيث كانت ترتدي مايوه زهري وإعتمدت علي إستخدام إكسسوارات في أماكن غريبة من وجهها مثل بين الحاجبين، وربطت شعرها للخلف لتظهر جمال ورقة ملامحها التونيسية المختلطة بالملامح المصرية





وعلقت هند، علي الصورة بمقولة شهيرة للفنان العالمي ونجم هوليود " ويل سميث" حيث قالت :اجعل ابتسامتك تغير العالم. لا تجعل العالم يغير ابتسامتك" ويل سميث



وفي سياق آخر ستعود هند صبرى إلى الدراما التليفزيونية فى "هجمة مرتدة" بعد غيابها عامين منذ تقديمها مسلسل "حلاوة الدنيا" فى شهر رمضان من عام 2017، وشاركها البطولة ظافر العابدين وحنان مطاوع وأنوشكا ونهى عابدين وأحمد حاتم وهانى عادل وسلمى أبو ضيف، بينما كان آخر أعمالها فيلم "الفيل الأزرق 2" مع كريم عبد العزيز ونيللى كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وتم طرحه فى عيد الأضحى الماضى وحقق ايرادات وصلت الى 104 ملايين جنيه.