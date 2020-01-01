الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
يخطط مسؤولي النادي الأهلي لخطف صفقة مفاجأة من غريمهم التقليدي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعي مسؤولي القلعة الحمراء إلى الحصول على خدمات رجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ودخل الأهلي في مفاوضات رسمية مع رجب بكار بعد موافقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء على فكرة ضم اللاعب لتدعيم خط دفاع الفريق.

ويحاول الأهلي انهاء الاتفاق مع نظيره نادي بيراميدز في الأيام القليلة المقبلة لحسم صفقة رجب بكار بشكل رسمي.

يذكر أن نادي الزمالك يعد من أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب في نهاية الموسم الجاري لتدعيم خط الدفاع الفريق الموسم المقبل.

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