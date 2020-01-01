اليابان تمنح الأردن 3.7 مليون دولار لمواجهة كورونا

وقعت الحكومتان الاردنية واليابانية، اليوم الاثنين، اتفاقية تقدم بموجبها اليابان منحة لوزارة الصحة بقيمة 400 مليون ين ياباني (ما يعادل نحو7 .3 مليون دولار).









وتأتي هذه المنحة دعما لجهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا، ولتوفير أجهزة ومعدات طبية بهدف دعم الصحة العامة وتعزيز النظام الصحي، وذلك ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.









ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي نيابة عن الحكومة الاردنية، وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان هيديناو ياناجي ، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر، وعدد من المسؤولين من السفارة اليابانية في عمان.









وقال الربضي في بيان اليوم، إن تقديم المنحة يأتي بضوء تخصيص الحكومة اليابانية موازنة للسنة المالية 2020، لغايات تقديم منح لمساعدة الدول المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث ستخصص المنحة لغايات توفير أجهزة ومعدات طبية لدعم الصحة العامة وتعزيز النظام الصحي.









وقدم الربضي الشكر لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، وعلى تفهم اليابان للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها نتيجة تداعيات الأزمة في المنطقة، مؤكداً أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان.









واشار إلى عمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين، والسعي الجاد من قبلهما لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آليات التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.









وحصلت المملكة منذ عام 2009 وحتى الان على نحو 7 .1مليار دولار، منها 42 .599 مليون دولار على شكل منح، والباقي على شكل قروض ميسرة، إضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للمملكة من خلال الوكالة اليابانية (جايكا).









وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان هذه الاتفاقية تؤكد الشراكة الحقيقية بين حكومة المملكة والحكومة اليابانية، والتعاون في مكافحة فيروس كورونا. واضاف ان الحكومة الاردنية قدمت الدعم للحكومة اليابانية خلال الازمة بتوفير مواد الحماية الشخصية، والان اليابان تقدم الدعم للمملكة في مجال الاجهزة الطبية، مشيرا الى وجود تعاون طبي وثيق بين الحكومتين.









من جانبه، اشاد السفير الياباني في عمان، بنجاح الاردن بمنع انتشار فيروس كورونا، حيث ان المعركة ضد هذا الفيروس طويلة، مؤكداً التزام حكومته بالاستمرار بتوفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات، وبما يسهم بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.









واضاف " في محادثة هاتفية بين جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس وزراء اليابان شينزو ابي في نيسان الماضي، اتفق الجانبان انهما سيعملان معاً لمنع انتشار فيروس كورونا"، مضيفا: " هذه المنحة تعتبر تجسيداً لهذا التعاون".

وأشار إلى أن اليابان تسهم بدعم الجهود التي ينفذها الأردن حالياً في مجال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، مشيداً بالمملكة كنموذج يحتذى به في المنطقة في هذا المجال.