أغنية إليسا "صاحبة رأي" تقترب من 2مليون مشاهدة

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حقق كليب الفنانة إليسا الجديد "صاحبة رأي"، نجاحًا كبيرًا" بعد ساعات قليلة من إطلاقه عبر صفحتها الشخصية في موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



واستطاع الكليب تحقيق تفاعلاً من الجمهور و مشاهدات عاليه حيث إقترب من الإتنين مليون مشاهدة في وقت قياسي من طرحه.



وحاز كليب "صاحبة رأي"، علي إعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث علق الكثيرون بالإعجاب بأداء إليسا وبفكرة الأغنية، وكلماتها.



يشار إلي أن كليب "صاحبة رأي"، من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هادي شرارة وهندسة صوت إيلي بربر وغناء إليسا، وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع عدد من الشعراء والملحنين وهم أمير طعيمة، محمد رحيم، وأسامة مصطفى، ومحمد يحيى، ووليد سعد، وبهاء الدين.