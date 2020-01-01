باحث: دول المنطقة بدأت تشعر بالخطر القادم من ليبيا (فيديو)
الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:48 م
هدى عبدالرازق
قال علي طرفاية، المتخصص في الشأن الليبي، إن كل دول المنطقة بدأت تستشعر الخطر القادم من ليبيا، وذلك في ظل تزايد وجود العناصر الإرهابية التي تنقلها تركيا إلى ليبيا.
وأشار "طرفاية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أنه أصبح واضحا أن هناك من يريد أن يجعل ليبيا مركز لانطلاق الجماعات الإرهابية إلى المنطقة، وهو ما يمثل تهديدا لدول المنطقة، مضيفا أن ليبيا أصبحت تمثل خطر كبير للأمن القومي العربي.
وأضاف أنه لابد من موقف عربي موحد لمواجهة تهديد أمن واستقرار المنطقة العربية، حيث يجب أن يكون هناك موقف لمواجهة هذه التحديات.
وفي سياق متصل، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر عقدت مشاورات كثيفة خلال الأيام الماضية مع عدد من الدول العربية، والشركاء على الساحة الدولية بشأن الأزمة الليبية.
وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الموقف المصري موقف ساعي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا في إطار وقف اطلاق النار، وهو أمر تحقق بحكم الموقف الواضح والجلي الذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 20 يونيو، والذي يهدف إلى استقرار الوضع في الساحة الليبية من الناحية العسكرية.
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك مجال لانخراط جميع قطاعات الشعب الليبي في العملية السياسية، ويكون هناك وقف رسمي لاطلاق النار، منوها بأن المجتمع الدولي وضع كثير من الأسس التي يتم عليها الحل السلمي، معقبا: "ولكن لا نرى آليات لتنفيذها، أو إرادة سياسية لوضعها موضع التنفيذ.. ولكن نرى توسع لرقعة الإرهاب والمقاتلين الأجانب، وهذا هو التحدي الثاني الذي يواجه مصر والمملكة، وهو التحدي للتيارات المتطرفة والعناصر الإرهابية واستهدافهم للأمن القومي العربي".
وأضاف أن مصر تسعى في كل القضايا سواء سوريا أو ليبيا للحلول السياسية، ولكن لن تقبل بأي نوع من التعدي أو اختراق للحدود التي تم تحديدها.
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