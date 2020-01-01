باحث: دول المنطقة بدأت تشعر بالخطر القادم من ليبيا (فيديو)

قال علي طرفاية، المتخصص في الشأن الليبي، إن كل دول المنطقة بدأت تستشعر الخطر القادم من ليبيا، وذلك في ظل تزايد وجود العناصر الإرهابية التي تنقلها تركيا إلى ليبيا.





وأشار "طرفاية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أنه أصبح واضحا أن هناك من يريد أن يجعل ليبيا مركز لانطلاق الجماعات الإرهابية إلى المنطقة، وهو ما يمثل تهديدا لدول المنطقة، مضيفا أن ليبيا أصبحت تمثل خطر كبير للأمن القومي العربي.





وأضاف أنه لابد من موقف عربي موحد لمواجهة تهديد أمن واستقرار المنطقة العربية، حيث يجب أن يكون هناك موقف لمواجهة هذه التحديات.







