في حوار إذاعي نادر.. رشدي أباظة يكشف ما يجذبه بالمرأة.. وأمور آخرى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى رحيل دنجوان السينما المصرية الفنان الكبير رشدي أباظة، الذي مازال في نظر الكثير من الفتيات نموذجًا لفارس الأحلام.

هو واحد من أنجال الأسرة الأباظية الشهيرة في مصر، وواحد من أفضل الممثلين في تاريخ السينما المصرية، قدم للسينما المصرية العديد من الأفلام.

وفي حوار إذاعي نادر له صرح بعدد من الأمور عن حياته الشخصية، وأهم ما جاء فيه كالتالي:

- "الوفاء" هو أكثر ما يجذبه في النساء.

- أول كتاب قرأه كان رواية "البؤساء" لفيكتور هوجو.

- وصف تحية كاريوكا بأنها البطلة الأولى في السينما المصرية.

- اختار فيلم "طريق الأمل" ليكون أول عمل يفضل أن يقترن اسمه به.

- يحب أن يستمع إلى صوت الكروان دائمًا ويحب مشاهدة الأسد.

- تشاجر وهو طفل مع ابن جزار في منطقة شبرا، وقام الولد بضربه "علقة" ساخنة، لكنه عاد وانتقم منه بعد 3 سنوات.

- تمنى أن يقوم بتجسيد شخصية "روميل".

- صديقه المقرب هو الفنان الكبير شكري سرحان.

- أنتج فيلم "عاشور قلب الأسد"، وكتب فكرته للفنان عبدالسلام النابلسي إيمانا بموهبة النابلسي.

- ووصف ولادته بأنها كانت أول غلطة في حياته.

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