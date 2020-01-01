"قرش البحر يضرب من جديد".. رامز جلال يفاجئ جمهوره بصورة من وسط البحر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:42 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشر الفنان رامز جلال صورة له وهو يركب لانش في البحر وينطلق به، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "رامز" على الصورة قائلاً: "قرش البحر يضرب من جديد، حيث ظهر وهو يسوق لانش منطلقاً في وسط البحر من أحد المناطق الساحلية المعروفة".


يشار إلى أنه خاض الفنان رامز جلال ونجم المقالب شهر رمضان ببرنامج المثالب الشهير الذي يفاجئ جمهوره به كل عام وهو برنامج "رامز مجنون رسمي" وإستضاف فيه العديد من الفنانين و عمل أيضاً برنامج "رامز قرش البحر"، رامز ثعلب الصحراء، "و برنامج "رامز في الشلال"، وحقق نجاحا كبيراً ومشاهدات عالية على موقع "اليوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال "جلال" السينمائية هي مشاركته في فيلم "سبع البرمبة"، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وشارك في بطولتة كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، وإخراج محمود كريم.

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