عاجل.. الحكومة: إجازة عيد الأضحى من الخميس إلى الاثنين

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً يقضي بأن تكون الفترة من يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب، بهذه المناسبة، عن خالص تهنئته للشعب المصري، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا ونحن في أفضل حال، وأن يحمي بلادنا من كل سوء.

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