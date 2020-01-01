بسبب المقابل المادي.. فشل انتقال نجم برشلونة الصاعد إلى ميلان الإيطالي

كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، عن صعوبة إنتقال البرازيلي إيمرسون لاعب برشلونة إلى نادي إي سي ميلان الإيطالي بسبب ارتفاع المقابل المادي الذي يطلبه الفريق الإسباني.









وقالت شبكة "سكاي سبورتس" فإن المهمة أصبحت صعبة على ميلان لأن برشلونة يطلب 35 مليون يورو، بالإضافة إلى ان ريال بيتيس الذي يتواجد معه اللاعب في الوقت الحالي يطلب نسبة مئوية من عملية البيع، بناءاً على إتفاق بينه وبين برشلونة.







