السيد عطا: طالب الدور الثاني في الثانوية له الحق في التقدم لامتحان القدرات بالكليات



وأشار عطا في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إلى أنه من حق طالب الدور الثاني المشاركة في انتخابات القدرات للقبول في الكليات والمقرر لها خلال الفترة من 8 و20 أغسطس المقبل.



وأضاف أنه سيتم اعتماد عملية التنسيق وامتحان القدرات خاصة بالنسبة للطلاب المتقدمين للتربية الرياضية والإعلام وغيرهما من الكليات ثم يبدأ تنسيق المرحلة الأولى.



وفي سياق منفصل، وقع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون بين وزارة التعليـم العالـي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومـات بشـأن تنفيـذ مشـروع منظومـة الاختبارات المميكنـة وتطبيقـات الجامعـات الذكيـة وتطوير البنية التحتية والنظم التكنولوجية بوزارة التعليـم العالـي والبحث العلمـي.



وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول 5 سنوات، بتكلفة إجمالية 4 مليارات 722 مليون جنيه، ويشتمل نطاق أعماله عدد 11 مشروعًا، حيث سيتم التعاون بين الوزارتين في إتاحة تطبيقات الجامعات الذكية؛ وتطبيق نظام إدارة التعليم " LMS "؛ وتنفيذ مبادرة المحتوى التعليمي الإبداعي، وتطبيق نظم المتابعة للمشروعات القومية، وإتاحة تطبيقات ربط الحضانات وأسرة الرعاية المركزية وبنوك الدم بالمستشفيات الجامعية.



كما ينص البروتوكول على التعاون في المجتمعات التكنولوجية، وإنشاء معامل متخصصة في تكنولوجيا إنترنت الأشياء بالجامعات، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات بقطاعي التعليم والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن البروتوكول الذي تم توقيعه يعد ترجمة لتوجهات الحكومة تجاه التحول الرقمي، ويأتي تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة التي ترتكز على تنفيذ مشروعات تطوير قدرات التحول الرقمي.



كما يعكس اهتمام الوزارة بتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية للوزارة، وميكنة الخدمات، وإنشاء معامل متخصصة في تكنولوجيا إنترنت الأشياء بالجامعات.



وشدد الدكتور عبد الغفار على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، والضوابط الخاصة بحضور الطلاب للمعامل التكنولوجية، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد.



ما أكد الوزير ضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للطلاب والمتمثلة في رفع المقررات، وإجراء الاختبارات الشهرية إلكترونيا.

قال السيد عطا، المشرف على أعمال التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن إجراءات التنسيق هذا العام لا تختلف عن العام الماضي، موضحًا أنه سيتم البدء في هذه الإجراءات فور الإعلان عن نتيجة الثانوية العام عقب عيد الأضحى.