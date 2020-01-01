كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي





حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك موقفه من التعاقد مع واحد من نجوم نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وعرض مسئولو الفارس الأبيض على كارتيرون فكرة التعاقد مع حسام حسن مهاجم نادي سموحة في الميركاتو الصيفي المقبل.





ورفض كارتيرون فكرة ضم حسام حسن إلى الزمالك في الصيف حيث أكد أنه يرغب في مهاجم ذو مواصفات محددة ولا يجدها في نجم سموحة.





كما أكد كارتيرون إلى إدارة القلعة البيضاء أن المواصفات التي يرغب فيها أن تتوافر بمهاجم نادي الزمالك متواجدة في الفلسطيني محمود وادي مهاجم نادي المصري البورسعيدي والذي طالب بسرعة حسم ضمه.





وكان كارتيرون قد طالب مجلس إدارة نادي الزمالك بضم مهاجم أجنبي مميز في نهاية الموسم الجاري لتدعيم خط هجوم الفريق وليكون بديل مناسب لمصطفى محمد مهاجم الأبيض.





يذكر أن النادي الأهلي مهتم بالحصول على خدمات حسام حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.







