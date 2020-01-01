"المركزي" يؤكد استمرار التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية

كشف البنك المركزي عن تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2019-2020 التي انتهت في يونيو حزيران، مقابل 9.8 مليار دولار في نفس الفترة في السنة المالية السابقة.





وقال البنك المركزي في بيان: ”استمر التحسن في عجز حساب المعاملات الجارية للربع الثالث على التوالي، حيث تراجع العجز بمعدل 39.2 بالمئة ليقتصر على نحو 8.2 مليار دولار خلل الفترة يناير/مارس 2020 (مقابل نحو 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق)“.





وقال البنك المركزي إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج في الربع الأول من هذا العام زادت بمقدار 1.7 مليار دولار إلى 7.9 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.





وارتفعت إيرادات قناة السويس 84.4 مليون دولار إلى 1.4 مليار دولار.





وهبط العجز التجاري خارج القطاع النفطي بمقدار 2.2 مليار دولار إلى 27.3 مليار دلار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.