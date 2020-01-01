علاء مرسي يكشف تفاصيل فيلمه "الحوت الأزرق".. ويؤكد: يناقش قضية تخص البيوت المصرية

للمرة الثانية علاء مرسي يخوض تجربة الإخراج بالسينما من خلال "الحوت الأزرق"

علاء مرسي عن عرض "الحوت الأزرق" في عيد الأضحى :لن يظهر بشكل كبير

علاء مرسي ينفي طرح "الحوت الأزرق" بالسينما قبل العيد بسبب فيروس كورونا



قال الفنان الكبير علاء مرسي، إن عرض الأفلام في تلك الفترة بالسينمات سوف يؤدي إلى خسارة كبيرة للقائمين على العمل، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي سمح بتواجد المواطنين في السينمات بنسبة 25%.





وتابع علاء مرسي أنه لن يعرض فيلمه الجديد "الحوت الأزرق"، إلا بعد عيد الأضحى، حتى يكون نسبة الانتشار 50% لأنه لو طرح في تلك الفترة لن يظهر بشكل كبير، وبتلك الجملة نفى مرسي ما تداولته المواقع الإخبارية بشأن عرض العمل في عيد الأضحى.







وأضاف علاء مرسي، أن الفيلم يدور حول "لعبة الحوت" التي يستخدمها عدد كثير من الشباب، وتأثير التكنولوجيا والالعاب الالكترونية وخطورتها علي الاطفال والمراهقين خاصة في ظل انشغال الأب والأم بتوفير متطلبات الحياة، و تنبيه أولياء الأمر بأخذ الحذر من تلك المخاطر والإهتمام بما يفعله أولادهم على السوشيال ميديا.







وأشار مرسي، أن "الحوت الأزرق" يعتبر ثاني تجربة إخراجية له في عالم السينما، وأنه سعيد بتلك التجربة خاصة أن العمل يناقش قضية تهم أسر كثيرة يحرص على توعيتهم من تلك المخاطر التي أصبحت جائحة يهدد أجيال كثيرة.





الفيلم بطولة عفاف رشاد وراندا البحيري و حسني شتا ونيرمين ماهر ويسرا المسعودي، ونور الكاديكي وأحمد سلامة، جمال فؤاد، عبدالله مشرف، علي حميدة، ونور الكاديكي، وحسن عبدالفتاح، معوض إسماعيل، ومحمد علاء وإخراج علاء مرسي.