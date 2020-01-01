عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:17 م
حمدي فتحي
حمدي فتحي
علي نبوي
أظهرت التحاليل الطبية التي أجراها حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إيجابية المسحة الطبية التي أجراها أمس الأحد.

وكان حمدي فتحي قد أجرى مسحة طبية فردية أمس الأحد، بعدما صرح سيد عبد الحفيظ بذلك.

ومنح الجهاز الفني للأهلي حمدي فتحي راحة من التدريبات حتى إجازة عيد الأضحى.

ويغيب حمدي فتحي عن التدريبات الجماعية في الأهلي منذ عدة أيام بعدما ثبت إصابته بفيروس كورونا كوفيد -١٩.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة عصر غد الثلاثاء في مباراة ودية في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة.

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حمدي فتحي ألأهلي أجازة عيد الأضحى

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