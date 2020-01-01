"نتنياهو" يهدد حزب الله: أي هجوم ضدنا سيقابل بقوة غاشمة

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزير دفاعه، بيني جانتس، تحدثوا خلاله عن التصعيد الأخير الذي وقع على الحدود مع لبنان بين جيش الاحتلال وقوات حزب الله.

وقال نتنياهو خلال المؤتمر، إن حزب الله "يلعب بالنار"، مؤكدًا أن الحزب ولبنان يتحملان المسئولية الكاملة عن الهجمات التي يتم شنها من لبنان، وأضاف: "أي هجوم ضدنا سيقابل بقوة غاشمة".

من جانبه، أكد جانتس أن "إسرائيل مصرة أكثر من أي وقت مضى على منع أي ضرر يلحق بسيادتها أو جنودها وبالطبع مواطنيها"، مضيفًا: "جنود وقادة الجيش الإسرائيلي ردوا باحترافية ومنعوا العديد من الحوادث التي كادت تكلف خسائر بشرية".

وتابع: "أي شخص يجرؤ على اختبار قدرة الجيش الإسرائيلي فهو يعرض نفسه والبلد الذي يعمل فيه إلى الخطر".