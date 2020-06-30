أبرزها التعاقد مع طارق محروس.. تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:07 م
الخطيب
الخطيب
علي نبوي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، سواء على المستوى الإداري أو الرياضي، واتخذ المجلس القرارات التالية: 

- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة، الجلسة الثانية عشرة «الاجتماع الثاني» المنعقدة بتاريخ 30/6/2020. 

- اعتمد مجلس إدارة النادي، بناء على الخطاب الوارد من مديرية الشباب الرياضة، المتضمن موافقة الدكتور أشرف صبحي, وزير الشباب والرياضة، على طلب النادي باستمرار تعطيل العمل بقرار مجلس الإدارة المنعقد بهيئة جمعية عمومية، بزيادة رسوم الالتحاق بالمقر الرئيسي بالجزيرة وفروعه، اعتبارًا من 1/7/2020 وحتى انعقاد أول جمعية عمومية، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بشأن الخطاب الوارد من مديرية الشباب والرياضة، والخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على العضويات الجديدة.

- اعتماد قرار مجلس إدارة النادي بالموافقة بالتمرير بتاريخ 1/7/2020، على التعاقد مع طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال، لاستكمال الموسم الرياضي ۲۰۲۰/۲۰۱۹، والموسم المقبل 2020/2021.

- اعتماد قرار مجلس إدارة النادي بالموافقة بالتمرير بتاريخ 14/7/2020، على اعتماد رؤساء الأجهزة والمديرين الفنيين، ومدير قطاع الناشئين والناشئات للألعاب المختلفة للموسم الرياضي ۲۰۲۱/۲۰۲۰، اعتبارا من 1/7/2020.

- اعتماد قرار مجلس إدارة النادي الموافقة بالتمرير بتاريخ 14/7/202 علی اعتماد هيكل إدارة النشاط الرياضي، وذلك اعتبارا من 1/7/2020.

- اعتماد التشكيل الخاص بأكاديمية الكرة وإدارة اكتشاف المواهب. 

- اعتماد افتتاح فرع أكاديمية النادي لكرة القدم بالعبور. 

- في إطار احترام النادي الأهلي للوائح والقوانين الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وحرصًا على العلاقات الطيبة، وافق المجلس على سداد حق الرعاية المستحق لنادي الشرقية للدخان، على انتقال اللاعب حسين الشحات للنادي الأهلي. 

- الموافقة على عودة اللاعبة غادة حسام حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد للسيدات من الاعتزال. 

- الموافقة على مد التعاقد مع لاعبة كرة السلة سيدات الأمريكية إيتالي لوكاس لنهاية الموسم الحالي، وكذلك مد التعاقد مع لاعب فريق كرة السلة رجال الأمريكي أليكس يونج.

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