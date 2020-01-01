النقد الدولي يوافق على قرض بـ 4.3 مليار دولار لجنوب أفريقيا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر

 قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن مجلسه التنفيذي وافق على تمويل طارئ بقيمة 4.3 مليار دولار لجنوب أفريقيا لمساعدتها في معالجة ”التداعيات الاقتصادية الشديدة“ والتحديات الصحية لجائحة فيروس كورونا.

وأضاف صندوق النقد أن قرض أداة التمويل السريع، الذي يعادل 100 في المئة من حصة جنوب أفريقيا بالصندوق، سيساعد في سد الحاجات العاجلة لميزان المدفوعات التي أثارتها الضغوط على المالية العامة الناجمة عن الجائحة.

وقال إن القرض سيساعد أيضا في ”استقطاب تمويل إضافي من مؤسسات مالية دولية أخرى.“

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