إسرائيل تسجل 1817 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها اليوم الاثنين، تسجيل 1817 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت صحة الاحتلال، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة حتى الآن بلغ 63,581 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا بلغ 35,982 حالة، وفقًا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

 

وأشارت صحة الاحتلال إلى وجود 310 مصابًا في حالة خطرة، من بينهم 96 على أجهزة التنفس الصناعي، و165 مصابًا في حالة متوسطة، والبقية لديهم أعراض خفيفة وبعضهم لا يعانون من أي أعراض.

 

ولفتت صحة الاحتلال إلى تسجيل حالة وفاة واحدة خلال المدة نفسها ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كورونا في إسرائيل إلى 474 شخصًا.


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,529 مليون إصابة، بينهم أكثر من 653 ألف حالة وفاة، وأكثر من 10,117 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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