إصابة زوجة حارس عقار في حريق بمنطقة فيصل

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:04 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
أصيبت زوجة حارس عقار بحروق متفرقة بالجسم، اليوم الاثنين؛ إثر اندلاع حريق بالغرفة سكنها بشارع العشرين، بمنطقة فيصل إثر حدوث تسرب غاز، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في غرفة حارس عقار بشارع أبو زيد المتفرع من شارع العشرين، بمنطقة فيصل غرب المحافظة.

وبدوره دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب وحصر النيران والسيطرة عليها، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال إعداد زوجة حارس عقار وجبة الغداء انسكب زيت الطعام على الشعلة، وتركتها دون أن تقفلها وحدث تسرب للغاز.

وعمدت السيدة إلى إعادة طهي الطعام فأشعلت "عود كبريت" واندلع حريق تسبب في إصابتها بحروق متفرقة بالجسم، ونُقلت على إثرها إلى المستشفي في حالة صحية حرجة.

ونفى مصدر أمني مسؤول ما تناقلته بعض الصفحات، حول وقوع انفجار، موضحا إلى أن قوات الحماية المدنية بالجيزة تمكنت من السيطرة على الحريق دون حدوث تلفيات بالغرفة محل الحريق، مشيرًا.. "النار مسكت في مرات البواب".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 

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قبل أيام من عيد الأضحى، نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على 25 فتاة ليل، بمدينة الشيخ زايد، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بأنه حال مرور قوة أمنية من قسم شرطة أول الشيخ زايد، برئاسة الرائد كريم سمير رئيس مباحث القسم، لتفقد الحالة الأمنية بشارع النزهة بنطاق القسم، تمكنت من القبض على 25 فتاة ليل، حال توقفهن في الشارع، وبمحيط الكافيهات، لاستقطاب الرجال راغبي المتعة الحرام.

وتمكنت القوات تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، من القبض عليهن واقتيادهن إلى ديوان القسم، وجار مناقشتهن خلال التحقيقات أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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فيصل عقار زوجة حارس عقار حريق الجيزة

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