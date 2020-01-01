التكلفة والأجهزة والشكل.. القصة الكاملة في التغييرات التي طرأت على قناة الأهلي

دشن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأثنين العديد من التغييرات على قناة النادي، بعد الاستعانة بأكبر «VIDEO WALL» في استوديوهات مصر، حيث يضم الاستوديو الرئيسي للقناة 190 مترًا شاشات عالية «pixel pitch 2.8»، موزعة على 8 شاشات عملاقة، لاستخدامها في خريطة البرامج المنوعة التي تقدم على شاشتها.





وتتنوع الشاشات المستخدمة في الاستوديو بين الكيرف والإستريت والدائرية، لتقديم أفضل خدمة وصورة لجماهير النادي، وذلك بعد أشهر من التطوير، الذي أشرفت عليه شركة «لايف»، صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي والتابعة لشركة «استادات القابضة».





كما تم تجهيز الاستوديو بأحدث الأجهزة والمعدات، وأبرزها كاميرات تعمل بتقنية «hd 1080p»، وذلك لضمان أفضل جودة في البث على مدى 24 ساعة.





وسيكون متابعو قناة الأهلي على موعد مع خدمات جديدة، أبرزها تجهيز الاستوديو لاستقبال بث حي ومباشر من 6 مناطق مختلفة على الهواء مباشرة، باستخدام أحدث أجهزة «TVU» للاتصال عبر الإنترنت، وتم شراء كل التراخيص اللازمة لتقديم أعلى جودة، حتى في ظروف إشارة البث الضعيفة من أي مكان للبث.





وتشهد قناة الأهلي بعد أعمال التطوير التي تمت مؤخرًا تجهيز الاستوديو الرئيسي بأحدث أجهزة مونتاج، ووفق أرقى المواصفات العالمية، التي تتيح عمل مونتاج بجودة «4K»، بجانب أجهزة الجرافيك الأحدث في السوق العالمية حاليًّا، لضمان تقديم صورة وجودة تليق بالنادي وجماهيره.





ويحتوي الاستوديو المجهز من قبل شركة «لايف» صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي، التابعة لشركة «استادات القابضة»، على سيرفر «AVID»، ويعد من أعلى السيرفرات في العالم، ويتضمن 8 قنوات عالية الجودة، تتيح لفريق العمل العرض والتسجيل من أي عدد من المصادر في نفس الوقت.





وأكد المهندس أحمد حسن، رئيس قطاع الهندسة بالقناة، أنه بخلاف أجهزة المونتاج والسيرفرات، تم توفير نظام مكتبة متطور بسعة «online storage 420 tera»، أي ما يعادل 2 مليون ساعة، لضمان سرعة المونتاج والجرافيك والتخزين لجميع الأقسام، كما تم شراء أحدث نظم الأرشفة لحفظ جميع المواد الخاصة بالقناة بأمان على شرائط من نوع «LTO 8»، حيث تحتوي المكتبة على نظام أرشفة يتيح التعامل مع 50 شريطًا في نفس الوقت، مما يسهل عملية استعادة المواد أو حفظها بأسرع وقت وأعلى جودة.



