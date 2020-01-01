الكشف عن مدة غياب مبابي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:01 م
مبابي
مبابي
أمل الحلفاوي

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، بشكل رسمي عن مدة غياب نجم فريقه الأول لكرة القدم كيليان مبابي عن الملاعب بسبب الإصابة التي لحقت بِه في نهائي كأس فرنسا.

مبابي كان تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل بعد تدخل قاس من قبل كابتن سانت إيتيان لويك بيران، تسبب ببطاقة حمراء للمدافع الذي كان من المرجح أنه يخوض مباراته الأخيرة مع فريقه.

وأكد النادي الباريسي في بيان رسمي، أن مبابي سيغيب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في كأس فرنسا ضد سان إتيان قبل أيام، بعدما خضع لفحوصات إضافية على موضع إصابته.

وعلى ضوء ذلك مرجح غيابه عن مواجهة أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثاني عشر من أغسطس المقبل، ولكنه ربما يكون جاهزاً قبل نصف النهائي في حال بلوغ فريقه هذا الدور المقرر في 18 أغسطس، أو حتى المباراة النهائية المقررة في 23 من الشهر ذاته.

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