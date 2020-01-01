"بخاف عليك وبخاف تنساني" محمد رمضان يشارك جمهوره صورة من حمام السباحة

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نشر الفنان محمد رمضان صورة له من حمام السباحة وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهر" رمضان" في الصورة من حمام السباحة وهو يستجم ويغني أغنية لأم كلثوم، وأعجب جماهير" محمد"بالصورة وعلقو عليها قائلين" دي أغنية أم كلثوم، مش أنت اتحبست".



وعلق" رمضان" على الفيديو قائلاً :"َ بخاف عليك وبخاف تنساني" وهو كوبلية من أغنية شهيرة لأم كلثوم.



وطرح الفنان محمد رمضان أغنيتة الجديدة" تيك توك" وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع" الفيديوهات" يوتيوب" وحازت الأغنية علي إعجاب الجماهير ونالت الكثير من المشاهدات علي "يوتيوب" في وقت قصير جداً، وهذا هو المعروف بالنسبة لأعمال محمد رمضان سواء في الغناء او التمثيل.



يشار إلى طرح محمد رمضان أيضاً منذ فترة ليست بالبعيدة أغنية" كورونا فيروس " وتصدرت مؤشرات البحث في يوتيوب ووسائل التواصل الإجتماعي " وحازت ايضاً علي الكثير من المشاهدات، كما انه أبهر الجمهور بادائة في مسلسل" البرنس" الذي عرض علي شاشة الdmc في شهر رمضان.

