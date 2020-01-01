أسعار الذهب تسجل أعلى مستوي تاريخي عالميًا بنهاية التعاملات

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:59 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب

استطاعت أسعار الذهب تحقيق أعلى مستوي تاريخي عالمي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد أن حققت مستويات قياسية فى مصر من قبل ليواصل المعدن الأصفر الصعود فى البورصة الدولية بعد أن تراجعت أسعار الدولار لأدني مستوى في عامين.


وتضغط التوترات الدبلوماسية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين على معنويات المستثمرين وهو ما يأتي لصالح الذهب.

وينظر المستثمرون بعين الاهتمام أيضاً إلى المخاوف من أن تؤدي زيادة حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" إلى تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي الذي تضرر بشدة من تفشي الوباء.

ومن جانب آخر، قال رئيس موظفي البيت الأبيض "مارك ميدوز" للصحفيين أمس الأحد إن مسؤولي إدارة ترامب والجمهوريين في مجلس الشيوخ توصلوا إلى "اتفاق مبدئي" بشأن مشروع قانون جديد للإغاثة من الفيروس ، والذي من المرجح أن يتم تقديمه بعد اليوم ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي تريليون دولار.

ويستفيد الذهب من تدابير التحفيز التي تتخذها الحكومات، حيث ينظر إليه كأداة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وفي بيانات اقتصادية ارتفعت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.8 بالمائة أو ما يعادل 33.50 دولار ليصل إلى 1931 دولارا للأوقية.

وكان المعدن وصل إلى مستوى 1971.30 دولار للأوقية في وقت مبكر من التعاملات وهو أعلى مستوى يسجله الذهب في تاريخه.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن بنسبة تزيد عن 1.9 بالمائة أو ما يعادل 37.50 دولار مسجلاً 1939.77 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.8 بالمائة إلى 93.648.

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