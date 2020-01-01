الصحة: عمليات الأسطرة القلبية الأكثر تسجيلًا منذ انطلاق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (فيديو)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف أكرم سامي، معاون وزير الصحة ومدير وحدة الميكنة بالوزارة، عن إجراء 443 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة رئاسة الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار بالتزامن مع جائحة كورونا.

وقال سامي في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن هناك تخصصين تم إضافتهم على الـ9 تخصصات الخاصة بالعمليات الجراحية وهما الأسطرة الطرفية والمخية، مشيرًا إلى أن اختيار المريض يتم بناء على توقيع الكشف الطبي عليه.

وأضاف معاون وزير الصحة ومدير وحدة الميكنة بالوزارة أنه عمليات الاسطرة القلبية تستحوذ على العدد الأكبر، بتسجيل قيام 175 ألف عملية منذ بداية انطلاق المشروع يليه جراحة الرمد التي سجلت 65 ألف عملية، يليه جراحات الأورام والقلب المفتوح وجراحات العظام والمخ.

وفي تصريحات سابقة قال المهندس أكرم سامي، مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار بوزارة الصحة، إن المشروع القومي للانتظار أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 6 يوليو 2018 بهدف تخفيف العبء عن المواطن في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والتعاون الفعال بين جميع مقدمي الخدمة الطبية في مصر لتقديم الخدمة بأعلى جودة وكفاءة، ووجود قاعدة بيانات نستطيع من خلالها اتخاذ قرارات سليمة للمنظومة الصحية.

وأضاف "سامي"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن المشروع بدأ بإجراء 9 عمليات جراحية وهي قسطرة القلب، وجراحة القلب المفتوح، والأورام، والعظام، والعيون وزراعة الكلي، وزراعة الكبد وزراعة القوقعة، بينما النصف الثاني من المشروع تضمن إضافة القسطرة الطرفية والمخية.

وتابع مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار بوزارة الصحة، أن إجمالي الجراحات التي تم إجرائها ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار حتى أمس بلغت 458 ألف 384 إجراء تم تنفيذهم على مستوى 11 تخصص ما بين عملية جراحية أو علاج دوائي، لافتًا إلى أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ساهمت في تقليل مدة الانتظار لإجراء العملية الجراحية لمدة لا تزيد عن 14 يوم بنسبة 80% من الحالات، بينما بعض الحالات تتأخر قليلَا لكونها تحتاج لمتبرع. 

وأكد "سامي"، أن الرمد والعظام من أكثر الجراحات التي يتردد المرضى بها على المستشفيات، مشددًا على أن لجان التأمين الصحي منتشرة في جميع محافظات مصر لتلقي طلبات المرضى للعلاج.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن العمل على الانتهاء من قوائم الانتظار مازال مستمرا رغم وجود أزمة فيروس كورونا، حيث أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم إيقاف مثل هذه المبادرات.

وأشارت "زايد"، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، إلى أنه تم تقديم العلاج لأكثر من 460 ألف حالة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وتكلفة العلاج لهم لا تقل عن 8 مليار جنيه، منوهة بأن المبادرة خفضت مدة انتظار المريض ليجري التدخل الجراحي المطلوب من 400 يوم إلى 14 يوم.

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