محمد ثروت لجمهوره: "أنا راجل شايب وعايب" (فيديو)





شارك الفنان محمد ثروت، جمهوره بمقطع فيديو من مسلسل "اللعبة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وكالعادة لاقى الفيديو إستحسان الكثير من جمهور الفنان.









ونشر "ثروت"، مقطع فيديو من المسلسل، معلقًا عليه: "كلنا عندنا الصاحب اللي لما يكبر هيتحول لعم عرفان "، حيث جاء المقطع وهو يقول: "اسمع منى انا راجل شايب وعايب"، وإنهالت التعليقات على الفيديو.









يذكر أن الفنان محمد ثروت، يعمل حاليًا على تصور مشاهد فيلم "ديدو"، والذي يدور في إطار كوميدي وذلك عبر مغامرة تتعلق بفكرة عقلة الأصبع، الفيلم من بطولة كريم فهمي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومي فؤاد، كما يشارك فيه عدد من الممثلين كضيوف شرف مثل أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.











