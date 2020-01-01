الأقصر تناقش استئناف أعمال اقامة فندق الفورسيزون بالمحافظة



وتفقد محافظ الأقصر بمرافقة الوفد الموقع المخصص لإنشاء فندق الفورسيزون بشارع خالد بن الوليد على كورنيش الأقصر حيث استمع لشرح تضمن تفاصيل المشروع.



وأوضح محافظ الأقصر أنه مرحب بتنفيذ كافة المشروعات الاستثمارية والسياحية التي ستعود بالنفع على محافظة الأقصر وسيوفر المزيد من فرص العمل امام ابناء المحافظة.



وفي سياق آخر، شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بدء أعمال التشغيل التجريبي ودخول المياه فى مسارين بمشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالأقصر، وكان فى استقباله لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حيث أوضح أهمية المشروع لإستيعاب الكميات الزائدة من مياه الصرف الصحي لمدينة الأقصر.



كما قدم مهندس محمد فوزى مدير عام الصرف الصحي شرح مفصل للخطوات التنفيذية ومسارات العمل بالمشروع.



وأوضح مدير عام الصرف الصحي، أن المساحات الجديدة المضافة وأعمال حفر الأحواض لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة تقدر بحوالى ١ مليون و٧٤٣ ألف متر مكعب حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمشروع ٣٦ الف م٣يوم، وكميات الردم لبرك الأكسدة وخزانات الموازنة فى المشروع بلغت حوالى ٧٦٤ ألف متر مكعب.

كما يبلغ طول المسار المعدل لخط الطرد القائم بقطر ٨٠٠ مم مواسير GPR حوالى ١٠٠٠ متر، وطول خط الطرد قطر ٦٠٠ مم مواسير UPVC حوالى ٣٨٣٠ مترًا كما تبلغ مساحة الغابة التى سيتم استصلاحها حوالى ٣٠ فدانا جديدًا لترتفع قدرة وطاقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل، من ٢٩ ألف م٣ إلى ٦٥ ألف م٣ يوم.



وحضر بدء التشغيل التجريبي للمشروع مهندس جمال الدين آحيد مستشار الشركة القابضة للمياه بقطاع الصعيد وعميد مهندس أسامة خليل رئيس قطاع الدعم الفني بالشركة وعميد يحيى عبد المنعم رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب بالأقصر، ومهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل، وعدد من مديرى الإدارات والقطاعات والمهندسين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والمسؤولين التنفيذيين للمشروع.



ناقش محافظة الأقصر، اليوم الأحد، استئناف أعمال مشروع فندق فور سيزون الأقصر، وذلك خلال الفترة المقبلة والمقرر ان تستمر على مدار 4 سنوات.استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الاثنين المهندس هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى والمهندس احمد هانى عضو مجلس الادارة والمهندس محمد عاطف نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية وجهاد الصوافطة المدير المالى لمجموعة طلعت مصطفى وديمتريوس زاريكوس الرئيس التنفيذى لمجموعة فنادق الفور سيزون بالشرق الأوسط والمهندس حسام الشرقاوى مدير عام التنفيذ للمشروع، بحضور المهندس اسعد مصطفى مدير مديرية الطرق ومسئول المشروعات بالمحافظة لمناقشة إستئناف أعمال المشروع.وقال المهندس حسام الشرقاوي، مدير عام تنفيذ المشروع، إن فترة الانشاء تستمر على مدار 4 سنوات وسيتضمن الفندق والذى سيعد الرابع على مستوى محافظات الجمهورية 8 ادوار تضم 201 غرفة بالإضافة إلى المطاعم وصالات الأفراح وغرف الاجتماعات وغرف الخدمات على مساحة 13 ألف متر مربع للمسطح، وسيطل على النيل كما يتيح للنزلاء الاستمتاع بمشاهدة البر الغربي بالأقصر.