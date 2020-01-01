الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال 48 ساعة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:20 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد موجة من التقلبات الجوية، محذرة المواطنين من الخروج من المنازل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء، طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة، كما يكون شديد الحرارة علي جنوب سيناء.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية طقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.

طقس الثلاثاء

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الثلاثاء، والتي تتمثل في الشبورة المائية صباحًا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية للبحر الأحمر وتكون رعدية أحيانًا علي جنوب الصعيد، مصحوبة بالرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد.

طقس الأربعاء 

تتوقع الهيئة أن يسود طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل علي السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، بينما يكون شديد الحرارة علي جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية يوم الأربعاء، والتي تتمثل في الشبورة المائية صباحًا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية للبحر الأحمر وتكون رعدية علي جنوب الصعيد، مصحوبة بالرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد.

درجات الحرارة
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء العظمى بالقاهرة الكبرى 36، والصغرى 25، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 27، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 31.  

وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء العظمى بالقاهرة الكبرى 37، والصغرى 25، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 27، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 31.  

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