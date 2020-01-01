الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال 48 ساعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد موجة من التقلبات الجوية، محذرة المواطنين من الخروج من المنازل.





وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء، طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.





وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة، كما يكون شديد الحرارة علي جنوب سيناء.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية طقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.





وأشارت الهيئة، الي أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، مما تؤدي الي وجود تقلبات جوية.





طقس الثلاثاء