مرتضى منصور: الزمالك أعظم نادٍ في التاريخ.. وأعضاء النادي ضربوا المثل في حب ناديهم

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
رامي بشاي


أكد مرتضى منصور  رئيس نادي الزمالك، أن أعضاء النادي ضربوا المثل في حضورهم اليوم بالجمعية العمومية والمتوقع أن يصل إلى ٣٠ الف عضو.

وأضاف منصور في تصريحات صحفية: "نادي الزمالك أعظم ناد في التاريخ بالنسبة لنا،مشيرا إلى أن الأعضاء تحملوا الصعاب من أجل ناديهم  رغم أننا نعمل وسط ظروف صعبة وحرب من ممدوح عباس وغيره".

وأوضح رئيس النادي: "عباس قدم طلبا لإيقاف الجمعية العمومية، ورغم ذلك قمنا بتطوير النادي، واعدا أعضاء النادي بأنه العام القادم سيتم الانتهاء من بناء فرع النادي بـ 6 أكتوبر". 

واستمر توافد أعضاء النادي اليوم للمشاركة فى الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الاحد والاثنين. وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم  على الرغم من حرارة الجو وذلك تأكيدا لدعمهم للنادي و مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور. 

وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء  من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية و باب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب. 

وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية و أسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.

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