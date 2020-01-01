يوفنتوس يوجه خطر فقدان ديبالا في دوري أبطال أوروبا

بات يوفنتوس الإيطالي مهددًا بخسارة نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، أمام ليون الفرنسي، في المباراة التي ستجمع الفريقين في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، في السابع من أغسطس المقبل، وذلك بعد الإصابة القوية يُعاني منها اللاعب على مستوي الفخد الأيسر.







وتعرّض ديبالا للإصابة في المباراة التي توج على إثرها فريق "السيدة العجوز" بلقبه التاسع توالياً والـ36 في تاريخه في الدوري المحلي، عندما تغلب على ضيفه سمبدوريا 2-0 الأحد، في ختام الجولة 36، إذ أجبر على مغادرة الملعب قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، ليحل مكانه مواطنه غونزالو هيغواين على غرار البرازيلي دانيلو الذي تعرض لإصابة في الرأس وترك مكانه لفيديريكو برنارديسكي (29).

وأكد يوفنتوس في بيان له الإثنين، إصابة ديبالا في الفخذ الأيسر، موضحاً أن الفحوصات الأولية التي خضع لها "كشفت عن تمدد في العضلة المستقيمة للفخذ الأيسر، وسيتم تقييم وضعه يوماً بعد يوم".

وبحسب التقديرات، يتطلب هذا النوع من الإصابات عادة ما بين 10 أيام وأسبوعين للتعافي.

وسيغيب ديبالا عن المباراتين الأخيرتين لفريقه في الدوري أمام كالياري وروما هذا الأسبوع، وقد يغيب أيضاً عن مواجهة ليون في تورينو في إياب ثمن النهائي بعدما خسر فريق يوفنتوس 0-1 ذهاباً في ليون.

وكان ديبالا (26 عاماً) لاعباً حاسماً في تشكيلة يوفنتوس هذا الموسم (26 عاماً) حيث سجل 17 هدفاً في جميع المسابقات بينها 11 هدفاً في الدوري المحلي.

وكان مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري الذي فاز بأول ألقابه المحلية في إيطاليا اعترف الأحد، بالدور الكبير لديبالا في إنجاز الفريق هذا الموسم، وقال: "(البرتغالي) كريستيانو (رونالدو) وديبالا صنعا الفارق، يعود الفضل إليهما بالفوز بهذا اللقب بقدر كبير ويجب حقاً شكرهما على ذلك".