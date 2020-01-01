أول تعليق من الخطيب بعد إعادة إفتتاح قناة الأهلي في ثوبها الجديد













أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في كلمته اليوم الإثنين، بمناسبة افتتاح تطوير القناة، عن شعار «الأهلي فوق الجميع»، الذي أطلقه الراحل صالح سليم، مشيرًا إلى أنه بات منهج كل من ينتمي للنادي، بوضع مصلحة الأهلي فوق مصلحة أبنائه.





وأضاف أن الأهلي فوق الجميع في تصرفاته وأسلوبه، بما يليق بالنادي الأهلي، الذي لا ينحدر أبدًا، ولا يتدنى لأي أمر آخر، فالنادي الأهلي دائمًا يتصرف بقيمة الأهلي.



