أول تعليق من الخطيب بعد إعادة إفتتاح قناة الأهلي في ثوبها الجديد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي



أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في كلمته اليوم الإثنين، بمناسبة افتتاح تطوير القناة، عن شعار «الأهلي فوق الجميع»، الذي أطلقه الراحل صالح سليم، مشيرًا إلى أنه بات منهج كل من ينتمي للنادي، بوضع مصلحة الأهلي فوق مصلحة أبنائه.

وأضاف أن الأهلي فوق الجميع في تصرفاته وأسلوبه، بما يليق بالنادي الأهلي، الذي لا ينحدر أبدًا، ولا يتدنى لأي أمر آخر، فالنادي الأهلي دائمًا يتصرف بقيمة الأهلي.

وشدد الكابتن الخطيب، في كلمته بمناسبة تطوير قناة النادي الأهلي، على ضرورة الحفاظ على مبادئ وتاريخ النادي، والعمل على تطويره، الذي لا يقتصر على الإنشاءات والمباني، ولكن في الأشخاص، لاستمرار وضع الأهلي في المكانة التي يستحقها.

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