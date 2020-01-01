"محلية النواب" تحسم الجدل: مالك العقار المسئول عن تصالح مخالفات البناء (فيديو)

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مالك العقار هو المسؤول عن التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم تقدمه يجب على ملاك الوحدات السكنية وفقًا للعقود المبرمة بينهم أن يتخذوا الإجراءات القانونية ضد مالك البناء.





وأضاف السجيني في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "إن البيانات الصادرة عن الحكومة كان بها لابس كبير تسبب في البلبلة الحالية، وأن من قام بالبناء هو الذي يتصالح".



وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الهدف من هذا التشريع ليس جمع مال بقدر ما هدفه تحقيق سلم مجتمعي وخدمات لائقة للمواطن في إطار تشريعي منضبط.









