"محلية النواب" تحسم الجدل: مالك العقار المسئول عن تصالح مخالفات البناء (فيديو)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:59 م
النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني
شيماء حسن
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مالك العقار هو المسؤول عن التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم تقدمه يجب على ملاك الوحدات السكنية وفقًا للعقود المبرمة بينهم أن يتخذوا الإجراءات القانونية ضد مالك البناء.

وأضاف السجيني في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "إن البيانات الصادرة عن الحكومة كان بها لابس كبير تسبب في البلبلة الحالية، وأن من قام بالبناء هو الذي يتصالح".

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الهدف من هذا التشريع ليس جمع مال بقدر ما هدفه تحقيق سلم مجتمعي وخدمات لائقة للمواطن في إطار تشريعي منضبط.



وفي تصريحات سابقة قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح مع المخالفات يعالج تراكمات وترهلات كبيرة حدثت خلال السنوات السابقة، فهو قانون صدر بشكل استثنائي لمعاجلة وضع غير قانوني واستثنائي.

وتابع "السيجني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن عدد مخالفات البناء في مصر أكثر من 3 مليون مخالف وقانون التصالح مع مخالفات البناء سنة حسنة لمعاجلة القصور الموجود في المجتمع.

ولفت إلى أن هناك ضرورة لإحداث حملات إعلامية للترويج للتصالح مع هذه المخالفات، خاصة أن قانون التصالح يتضمن الحصول على أموال من بعض المواطنين الذي يجلسون الأن في منازل مخالفة لديها كهرباء وماء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية العقار التصالح

أخبار تهمك

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر في الأهلي يكشف مفاجأة عن وليد أزارو

منذ ساعتين و 24 دقيقة

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 8 ساعات

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ يومين

تعليق قوي لوزير الهجرة بشأن الاعتداء على عامل مصري في الكويت

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يغازل نجم مانشستر يوناتيد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بدعم صندوق "عطاء" بـ 100 مليون جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

حسن شحاتة يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عقوبة مالية ضخمة على ذبح الأضاحي بشوارع القاهرة (تعرف عليها)

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي يتلقى بشرى سارة بشأن مصيره مع الأحمر

منذ ساعة الا ربع

بعدف فشل ضم موليكا.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة أخرى

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك يتراجع عن إتمام صفقة ضم اللاعب الذي رشحه فاروق جعفر

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة في صفوف برشلونة قبل موقعة نابولي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"إسكان النواب": الحكومة تنفذ قانون مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصرامة

"يحافظ على الثروة العقارية".. قانون التصالح في مخالفات البناء X 15 معلومة

"إسكان البرلمان" تكشف مفاجأة عن الراغبين في التصالح بمخالفات البناء

محلية البرلمان: 3 مليون مخالفة بناء في مصر

أحمد السجيني: قانون التصالح مع مخالفات البناء "استثنائي"

"3 ملايين مخالفة بناء".. ومفاجأة في عدد المتقدمين للتصالح

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:27 م

ضربة موجعة في صفوف برشلونة قبل موقعة نابولي

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

02:32 م

بعدف فشل ضم موليكا.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة أخرى

07:04 م

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

01:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»